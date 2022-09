Soud s Volným kvůli ivermektinu nezačal, exposlanec se omluvil kvůli nemoci

Hlavní líčení s bývalým poslancem Lubomírem Volným (Volný blok) v kauze šíření poplašné zprávy o léku ivermektin v pondělí nezačalo. Volný totiž požádal o odročení jednání kvůli tomu, že je nemocný. Novinářům to na místě sdělila exposlancova advokátka Eliška Faltýnková Rytířová. Volný v sobotu řečnil na rozsáhlé protivládní demonstraci na Václavském náměstí, kde vyzýval ke spolupráci národoveckých sil.

Justiční databáze Infojednání s pondělním hlavním líčením počítala ještě krátce před jeho plánovaným zahájením. K Obvodnímu soudu pro Prahu 7 ale nakonec dorazila jen Volného právní zástupkyně z Olomouce. "Žádali jsme o odročení jednání z důvodu nemoci pana magistra Volného," vysvětlila po telefonátu s klientem s tím, že náhradní termín jednání zatím nebyl stanoven. K tomu, jak se Volný staví k obžalobě, se nechtěla vyjádřit.

Ivermektin se obvykle používá jako antiparazitikum, v Česku není registrovaný. Volný přípravek propagoval k léčbě covidu-19. Někdejší poslanec ve svém příspěvku na sociální síti tvrdil, že se chystá spiknutí, jehož cílem je znevěrohodnění léku prostřednictvím zabití pacientů. "Podle mých informací se připravuje plán na diskreditaci ivermektinu pomocí úmrtí (tedy vraždy) několika pacientů, kteří jej budou užívat," napsal.

Za šíření poplašné zprávy hrozí v základní sazbě až dva roky vězení. Při spáchání činu prostřednictvím hromadného informačního prostředku se sazba zvyšuje až na tři roky.

Volný se dostal do Sněmovny jako kandidát SPD, později hnutí opustil a vystupoval jako nezařazený poslanec. Policie požádala o jeho vydání ke stíhání loni v květnu. Sněmovna ale o žádosti do podzimních voleb nerozhodla. Podle kuloárových informací se většina poslanců obávala toho, že Volný by situaci využil k dlouhým projevům. Volný poté místo v dolní komoře neobhájil, a přišel tak o imunitu.

Policie zkoumala také Volného výroky ohledně ruské invaze na Ukrajinu, které rovněž sdílel na sociálních sítích. Mimo jiné v nich obdivoval ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského označil za masového vraha. Policisté případ odložili s tím, že vyjádření nebyla trestná.