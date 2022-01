Soud v Pardubicích přehrával vyšetřovací pokusy z dvojnásobné vraždy seniorů

Krajský soud v Pardubicích v pondělí pokračoval v projednávání případu dvojnásobné vraždy seniorů, která se stala v roce 2019 v obci Velká Paseka na Havlíčkobrodsku. Předvolal některé svědky, promítaly se také videozáznamy z vyšetřovacího pokusu.

V případu je obžalovaný Tomáš Fiala, Vrchní soud v Praze mu zrušil výjimečný 23letý trest vězení a předal případ k novému projednání. Podle obžaloby bylo motivem získat historickou vilu v hodnotě 22 milionů korun. Muž je obviněný také z pokusu o podvod. Obžalován pro podvod je rovněž Jiří Nehyba, podle nepravomocného rozhodnutí má jít do vězení na pět let a zaplatit pět milionů korun.

Předvolaná svědkyně v pondělí uvedla, že znala oba mrtvé, přátelila se zvláště se ženou, méně s jejím partnerem. "Jejich vztah nebyl harmonický," řekla. Žena si podle ní na svého přítele mnoho let stěžovala, že jí zanáší dům sesbíranými věcmi a odpadky, a když na něj naléhá, aby je vyklidil, rozčilí se. Muž odstěhování věcí stále odkládal, i když šlo o předměty sesbírané u popelnic, staré lahve či kusy topení.

Dům, kde oba senioři přebývali, byl podle svědkyně krásný a obyvatelný, ale do některých místností se nedalo kvůli nahromaděným věcem ani vkročit včetně zahradního altánku a sklepa. Svědkyně považovala vztah obou partnerů za patologický, muž na domácnost nepřispíval, i když na Moravě zdědil po rodičích další objekt. Žena, které dům patřil, nechtěla budovu prodat, protože k němu měla citové pouto.

Před soudem v pondělí vystoupil jako svědek také mladík, který odmítl vypovídat. Jako důvod uvedl, že s Fialou měl o prázdninách roku 2019 milenecký vztah. Vzniklá situace jej trápí, je pro něj nepochopitelná a nedokáže jí uvěřit.

Předsedkyně senátu Anna Sobotková nechala přehrát videozáznam vyšetřovacího pokus policie. Ukazoval, jak mohl obžalovaný naložit do kufru auta mrtvá těla, odvézt je k vodní nádrži Švihov, zatížit uvázanými kamennými a betonovými bloky a hodit z mostu do vody. Podle tvaru a barvy zašlého povrchu použité betonové dlažby kriminalisté usoudili, že pochází z hromady u chaty ve Velké Pasece. Na blízké skládce kamene a stavebního odpadu se také našly obdobné stopy po štípání kamene jako na kamenných blocích zatěžujících těla obětí. Přehrával se i druhý videozáznam dalšího pokusu, který z většiny potvrdil policejní ukázku, figurant však dokázal přehodit přes zábradlí mostu jen první osobu, druhá už byla nad jeho síly. Podle protokolu měla mrtvá žena kolem 100 kilogramů.

Obžaloba oba muže viní z toho, že zfalšovali kupní smlouvu a že Fiala majitelku vily a jejího druha odvezl do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Fiala zpočátku přiznával, že zabil staršího muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem potom, co podle něj muž svoji přítelkyni zavraždil. Později Fiala uvedl, že u smrti páru nebyl.

Fiala je ve vazbě, svou vinu odmítá. V kauze figuruje také jeho tehdejší partner Jiří Nehyba, podle nepravomocného a později zrušeného rozhodnutí měl jít za podvod do vězení na pět let a zaplatit pět milionů korun. V době vraždy byl Nehyba v zahraničí.

Vrchní soud nepravomocný rozsudek Městského soudu v Praze vrátil zpět k projednání, tentokrát ale do Pardubic, protože vražda se stala v okrese Havlíčkův Brod. Městský soud v Praze byl podle něj místně nepříslušný. Pardubický soud proto musí všechny důkazy provést znovu. Jednání je naplánované také na 12., 14. a 17. ledna.