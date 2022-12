Soud znovu otevřel případ vraždy na faře v Chudobíně, v lednu vyslechne znalce

Olomoucký krajský soud v pondělí znovu otevřel případ Miroslava Vepřeka souzeného za smrt muže na faře v Chudobíně na Olomoucku, jehož tělo bylo objeveno v dubnu 2019. Případ podruhé vrátil na začátek soudního projednávání Nejvyšší soud.

Čtyřiadvacetiletý dosud netrestaný muž se k činu doznal, soudy se ale nemohou shodnout na právní kvalifikaci, od které se odvíjí výše trestu. Muž byl postupně souzen za zabití i vraždu, jen olomoucký krajský soud v kauze vynesl již tři rozsudky. Senát krajského soudu v pondělí po výslechu psychologa odročil jednání na 4. ledna, kdy bude na návrh státního zástupce ještě vyslechnut soudní znalec z oboru chirurgie.

"Nejvyšší soud nám jako jeden z pokynů dal, abychom zkoumali určitý časový údaj, ke kterému může směřovat plánovaný výslech znalce z oboru soudního lékařství," řekl v pondělí novinářům soudce Martin Lýsek. Znalec by měl vnést světlo do toho, jaká časová prodleva byla mezi jednotlivými Vepřekovými útoky, což soudu pomůže zvolit správnou právní kvalifikaci.

Podle Lýska je totiž důležité zjistit, zda Vepřek jednal ještě pod vlivem strachu. "Pokud by tam strach už nebyl, tak se jedná o vraždu. Pokud by (strach) pořád ještě přetrvával, tak by to bylo zabití. To je to, proč se rozhodnutí pořád mění, protože na tom se nedokážeme shodnout," uvedl Lýsek. Pokud by se i díky plánovanému výslechu znalce dospělo k závěru, že časová prodleva byla delší, tak by mohla přijít v úvahu varianta, že Vepřek už nejednal pod vlivem strachu.

Obžalovaný Vepřek byl naposledy krajským i vrchním soudem uznán vinným za vraždu a dostal 17 let. Znovu však uspěl se svým dovoláním. Za zabití hrozí pachateli tři až deset let, za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem je sazba 15 až 20 let. Olomoucký krajský soud se případem zabývá od prosince 2019. V lednu 2020 muži uložil za zabití 9,5 roku. Vrchní soud ale kvalifikaci změnil na vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem a trest muži zvýšil na 17,5 roku. Případ však vrátil na počátek Nejvyšší soud. Loni v únoru krajský soud opět označil násilnou smrt muže za zabití a obžalovanému za to uložil trest devět let vězení.

Vrchní soud v neveřejném zasedání vrátil případ krajskému soudu s tím, že skutkový děj neodpovídal důkazům ve spise. Po vrácení spisu a doplnění dokazování výslechem znalců soud loni v srpnu vynesl třetí odsuzující rozsudek, kdy muže poslal za vraždu na 17 let do vězení. Loni v listopadu jeho rozhodnutí posvětil i vrchní soud. Nejvyšší soud tak do případu zasáhl podruhé.

Tragédie se stala v dubnu 2019 v budově farního úřadu, církev však objekt delší dobu neužívala. Muž, který byl obětí, na faře v minulosti bydlel, uvedla policie. Smrti šestadvacetiletého muže předcházela potyčka - podle obžaloby totiž na Vepřeka jako první zaútočil nožem druhý muž. Vepřek vzápětí uchopil také nůž a kamaráda opakovaně bodl. Poté ho umlátil pohrabáčem, znalci nakonec spočítali 12 ran.