SPD zopakovala nabídku podpory vlády odborníků sestavenou ANO

Špičky SPD zopakovaly na konferenci v Praze nabídku podpory vlády odborníků, kterou by sestavilo hnutí ANO a která by prosazovala i program hnutí Tomia Okamury. Opoziční SPD útočí zejména na menší koaliční ČSSD, která by nyní mohla kvůli situaci kolem výměny ministra kultury z vlády odejít.

Nynější kabinet ANO a sociálních demokratů musí podle místopředsedy hnutí Radima Fialy padnout. Zdůraznil ale také, že SPD není záloha premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše.

"Naše politika je stále stejná, chceme prosadit náš program," řekl předseda SPD Tomio Okamura. Hnutí podle něho nepovažovalo a nepovažuje za vhodné vstoupit do vlády s trestně stíhaným premiérem, zároveň ale respektuje výsledek voleb.

"Navrhujeme rozumné řešení, které vede prosazování programu SPD. Na základě politického programového kompromisu vytvořit vládu odborníků, kterou by sestavil vítěz voleb, hnutí ANO," zopakoval Okamura.

Fiala mluvil také o krajských volbách příští rok. SPD bude podle něho cílit na dvoumístné výsledky a v několika krajích by hnutí mohlo být součástí jejich vedení, kde může nahradit ČSSD.

Vládní krize trvá již několik týdnů. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) rezignoval v květnu. Prezident Miloš Zeman jeho demisi nepřijal. V pátek na schůzce s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a Staňkem uvedl, že je připraven Staňka ke konci července odvolat. Není ale jasné, zda novým ministrem jmenuje Michala Šmardu, jak sociální demokracie požaduje. Z menší vládní strany přitom zaznívají kvůli situaci kolem protahující se výměny hlasy o odchodu z kabinetu s hnutím ANO. Rozhodující bude zřejmě pondělní jednání předsednictva ČSSD.