Společnost Smartwings obnoví od soboty letecké spoje do Tuniska

Letecký dopravce Smartwings obnoví od soboty letecké spoje do Tuniska. Do severoafrické země bude vypravovat celkem 13 charterových letů týdně. Ve středu to řekla mluvčí společnosti Vladimíra Dufková. V sobotu tak do Tuniska poletí první čeští turisté, země je na českém seznamu bezpečných zemí od 3. srpna.

Společnost bude každý týden vysílat 12 spojů z Prahy a jeden také z Brna. Letadla budou přistávat na třech tuniských letištích, konkrétně v Monastiru, na ostrově Džerba a na letišti Enfidha mezi letovisky Sousse a Hammamet. Spoje budou využívat zejména cestovní kanceláře. Smartwings tak podle aktuálního letového řádu bude zatím zřejmě jediným dopravcem, který bude z Česka do Tuniska létat.

Vedle Tuniska Smartwings v současnosti vypravují charterové lety také do Řecka a Bulharska. Aktuálně dopravce provozuje lety do 18 destinací z Prahy, šesti z Brna a do dvou z Ostravy.

Do 12 míst v Evropě pravidelně létají také sesterské ČSA, které v září plánují obnovení dalších devíti linek, například do Milána, Madridu nebo Varšavy. Další lety dopravci plánují obnovovat v závislosti na situaci a podmínkách v jednotlivých zemích.

Tunisko odblokovalo omezení pro české občany na konci července, ČR následně zemi na začátku srpna také zařadila mezi bezpečné země. Cestující se tak při cestě tam i zpět nemusí prokazovat negativním testem na covid-19, ani nastoupit do karantény.