Správa jeskyní v Česku vrací vstupné, kvůli koronaviru se uzavřely

Nařízení vlády kvůli šíření koronaviru uzavřelo od pondělí mimo jiné také všechny zpřístupněné jeskyně v České republice. Správa jeskyní, která těchto 14 jeskyní provozuje, je zatím uzavřela do odvolání, uvedl v tiskové informaci mluvčí správy Pavel Gejdoš.

"V této chvíli vedení Správy jeskyní ČR rozhodlo o uzavření do odvolání, další postup bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a vývoji v Česku a doporučeních hygieniků. Online prodej eVstupenek je pozastaven. U již zakoupených eVstupenek je možné požádat o změnu termínu prohlídky do konce roku 2020 nebo o vrácení peněz," uvedl. Platnost dárkových poukazů bude z původního konce letošního roku prodlužuje až do konce června 2021.

I když vrchol návštěvnické sezony byl v jeskyních stejně jako u dalších turistických cílů v letních měsících, i na podzim do nich míří tisíce návštěvníků. Například loni v říjnu se do 14 zpřístupněných jeskyní v Česku podívalo téměř 50 tisíc lidí a v listopadu dalších 11 tisíc

"Podzim patří v jeskyních hlavně hromadným zájezdům, ať už jde o školní skupiny, nebo například skupiny seniorů. V tomto směru je v letošním roce patrný výpadek návštěvnosti," uvedl Gejdoš.

V červenci a srpnu přitom jeskyně navštívilo víc lidí než o loňských prázdninách, a to i při téměř úplném výpadku zahraničních turistů. V červenci měly jeskyně návštěvnost 194 tisíc lidí, loni to bylo 180 tisíc. V srpnu pak návštěvnost vystoupala dokonce až na 204 tisíc lidí, zatímco o rok dříve činila 183 tisíc turistů. Ani tato čísla ale nemohou podle Gejdoše pokrýt propad z jarních měsíců, kdy byly jeskyně v době nouzového stavu také uzavřené jako nyní.