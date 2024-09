Správa KRNAP varuje před pohybem po Krkonoších, hrozí pády stromů i sesuvy půdy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) nedoporučuje návštěvníkům hor, aby chodili do lesů, kde vlivem silného větru a podmáčené půdy padají stromy a větve. Hrozí i sesuvy půdy, řekl dnes ČTK mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Nedoporučuje ani pohyb kolem rozvodněných vodních toků. Například na Labi ve Špindlerově Mlýně platí třetí povodňový stupeň, stav ohrožení.

"Lidé by v tuto dobu vůbec neměli chodit do přírody. Situace je vážná a pokud lidé nemusí ven, tak raději ať zůstanou doma. Usnadní to práci i záchranářům a všem lidem, kteří likvidují následky tlakové níže Boris," řekl dopoledne ČTK Drahný.

Některé turistické stezky jsou podle něj v Krkonoších zaplavené, vodní toky rozvodněné. "Situace v Krkonoších se má dnes ještě zhoršovat. Varujeme před pohybem v horách. V Krkonoších vydatně prší a na hřebenech hor je silný vítr," řekl ČTK Drahný.

Sesuvy půdy a popadané stromy uzavřely cesty do některých lokalit, například v okolí Pece pod Sněžkou do Obřího, Modrého a Zeleného dolu, řekl ČTK Drahný. Zemní laviny podle něj hrozí po celých horách i v dalších dnech. "Například sesuv půdy nad chatou Betyna v Peci pod Sněžkou uzavřel Obří důl. Technika pracuje na opětovném zprovoznění cesty. Po třech dnech dešťů se zvýšilo riziko zemních lavin, s tím musíme v příštích dnech počítat. Pokud zesílí vítr, tak jak uvádí předpověď, navíc hrozí pády stromů po celých Krkonoších," řekl ČTK Drahný.

Správa KRNAP v souvislosti s počasím z posledních dnů očekává na svém majetku škody značného rozsahu. "Přívalový déšť například zcela zničil příjezdovou cestu pod Martinovkou," řekl ČTK Drahný.

Správa KRNAP odpoledne informovala také o uzavření části lesní cesty mezi žlutou turistickou značkou - cestou Šraml a Portáškami ve Velké Úpě. Po cestě se valila voda, vyplynulo z videa uveřejněném na webu parku. "Do odstranění problémů s ucpaným propustkem potoka bude cesta uzavřena," uvedla Správa KRNAP.

Počasí a rozvodněné řeky působí problémy také na polské straně Krkonoš. Polský Krkonošský národní park (KPN) rozhodl, že park dočasně uzavře. "Vzhledem k pokračujícím intenzivním srážkám, které mají za následek náhlé stoupání vody v potocích a řekách v Krkonošském národním parku, rozhodl ředitel KNP až do odvolání uzavřít všechny turistické stezky v parku pro turistický ruch," uvedli zástupci polského KNP na webu.

Intenzivní a dlouhotrvající srážky podle KNP zaplavily mnoho úseků turistických stezek i lávek a mostů i na polské straně Krkonoš a jejich přecházení je nebezpečné. Zvýšily i riziko sesuvů hornin a bahna.

Silné lijáky, záplavy a vítr způsobené tlakovou níží Boris postihly nejen Česko, ale i další země střední a východní Evropy včetně Polska, Slovenska či Rakouska. Zejména v Krkonoších meteorologové nadále předpovídají vydatné srážky.