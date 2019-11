Srážka osobního vozidla s nákladním autem si vyžádala jednu oběť

Na silnici 57 u Hladkých Životic na Novojičínsku se v úterý ráno srazilo osobní a nákladní auto. Řidič osobního vozu zemřel. Řekl to policejní mluvčí René Černohorský.

Nehoda se stala krátce po 6.30. Řidič fabie jedoucí od Nového Jičína vjel do protisměru, kde se čelně střetl s kamionem. Nákladní auto sjelo po nehodě do příkopu. Čtyřiapadesátiletý řidič osobního vozu nehodu nepřežil. Jeho zraněného spolujezdce odvezli záchranáři do nemocnice.

Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že muž při havárii utrpěl zranění neslučitelná se životem a bezprostředně poté jim podlehl. "S těžkým poraněním hrudníku byl ošetřen pětačtyřicetiletý muž. Se záchranáři komunikoval a byl mimo přímé ohrožení života. Posádka vrtulníku jej následně přepravila na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice," řekl.