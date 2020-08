Stanislav Křeček zkoumá, zda jsou veřejnosti přístupné myslivecké obory

Veřejný ochránce práv Stanislav Křeček po stížnostech lidí začal zjišťovat, zda jsou myslivecké obory přístupné veřejnosti a jak se v nich návštěvníci mohou pohybovat. Přístup veřejnosti do obor může být podle něj nastaven různě, u některých je ale podle ombudsmana otázkou, zda nevznikají účelově kvůli zamezení vstupu do krajiny. Kancelář veřejného ochránce práv to uvedla na svém webu.

"Setkávám se se stížnostmi, že lidé nemohou navštěvovat mysliveckou oboru, protože její uživatel omezil vstup do obory nebo oboru úplně znepřístupnil. Osobně jsem se přesvědčil, že ne vždy je možné do obory vstoupit a že ne vždy se dá po oboře volně pohybovat," uvedl Křeček. Podle něj však na základě několika případů a informací z médií není možné zobecňovat, jaké možnosti veřejnost ohledně přístupu do obor má.

Uvedl, že přístup do obor představuje střet dvou práv, a to práva myslivosti a v něm zahrnutého práva zřizovat obory, a práva na volný vstup do krajiny a do lesa pro veřejnost. Osoby vykonávající právo myslivosti mají zájem na intenzivním chovu zvěře. Proto zřizují obory a ohrazují je, aby zvěř z obory neunikala. Mají také zájem na tom, aby se v oboře pohybovalo co nejméně návštěvníků. Naopak veřejnost se chce v krajině a v lese volně pohybovat.

Ombudsman se v nejbližší době obrátí na orgány státní správy myslivosti, orgány státní správy lesů a orgány ochrany přírody. "Od nich bych chtěl získat informace o možnosti přístupu veřejnosti do obor a podmínkách pohybu v nich. Protože bych však rád znal také názor uživatelů na pohyb veřejnosti v jejich oborách, obrátím se v pozdější fázi výzkumu rovněž na ně," uvedl Křeček.