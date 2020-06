Starostové, SPD i ODS kritizují rozpočet, lidovci požadují investiční plán, Piráti jsou nakloněni jednání

Vládní návrh zvýšit schodek státního rozpočtu na letošní rok na 500 miliard korun působí tak, že vláda zneužívá situaci a chce si vytvořit balík peněz pro nákup voličů. Novinářům to před jednáním Sněmovny řekl předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých (STAN) Jan Farský. Starostové kabinetu vyčítají, že nedodal podrobný přehled, na co by měly finance přesně směřovat.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) a premiéra Andreje Babiše (ANO) by měly mít všechny peníze kromě rezervy 36 miliard korun jasné určení, podle STAN však ještě při pondělní videokonferenci nebyla Schillerová schopná přiřadit k jasnému účelu 100 miliard. "Včera (v pondělí) říkala, že 100 miliard nemůže rozpoložkovat, dnes může, ale seznam je tajný," uvedla místopředsedkyně STAN Věra Kovářová.

STAN podle ní za takových okolností nemůže pro návrh hlasovat, i když by vzhledem ke stavu ekonomiky bylo hnutí jinak ochotné podpořit schodek až 450 miliard. "Pokud nemáme informace, pak nemůžeme pro takový rozpočet zvednout ruku," podotkla Kovářová.

Farský postrádá kroky kabinetu s vizí do budoucna. "Vláda pořád řeší, co už se stalo, ale my v tom nevidíme žádnou cestu k budoucí prosperitě, žádné změny v hospodářství, strukturální úpravy," řekl. Kabinet podle něj možná spoléhá na pomoc záchranných balíčků v Německu, na které je Česko navázáno. "Ale myslím, že jsme dostatečně důstojný a sebevědomý národ, abychom si rozhodovali sami," dodal.

Z dosavadního počínání vlády se podle Farského může zdát, že chce zneužít krize kolem covidu-19. "Aby si vytvořila obrovský balík financí, aby mohla uplácet a nakupovat voliče," uvedl. Obecný a nejasný návrh kabinetu ANO a ČSSD dal do kontrastu s jednáním o původním letošním schodku 40 miliard, kdy se ve Sněmovně diskutovalo prakticky o každém milionu.

Lidovci žádají investiční opatření

KDU-ČSL je připravena jednat s premiérem a ministryní financí o parametrech deficitu letošního státního rozpočtu, pokud v něm budou zahrnuta konkrétní investiční opatření. Kabinet také musí složit dosavadní účty. Na tiskové konferenci před schůzí Sněmovny to řekl lidovecký předseda Marian Jurečka.

"Za KDU-ČSL jsme v této situaci připraveni jednat a komunikovat s premiérem a ministryní financí na hledání nějakého řešení, které pomůže investičně podpořit zaměstnanost v České republice," uvedl Jurečka. Jedná se podle něj například o investice do výstavby dopravní infrastruktury, silnic druhých a třetích tříd, do bydlení, krajiny, digitalizace, nanotechnologií nebo vědy a výzkumu.

"Pokud toto bude obsaženo v investičních opatřeních dalšího schodku rozpočtu, jsme připraveni jednat o parametrech takového schodku," poznamenal Jurečka. Je podle něj důležité, aby kabinet složil dosavadní účty. Poslanci a senátoři podle předsedy KDU-ČSL nemají informace o tom, jak byl dosud schválený schodek rozpočtu 300 miliard korun využit.

Podle Jurečky je příliš obecná informace z původního návrhu, že 136 miliard korun chce kabinet mít v rozpočtové rezervě. Ministryně financí Schillerová připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by tak mělo jít asi 36 miliard korun.

Jurečka doplnil, že pro KDU-ČSL je nepřijatelná státní podpora letecké společnosti Smartwings. Vláda zvažuje poskytnutí záruky za až 900 milionů korun, rozhodnout o ní chce během června. Podle analýzy ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) by krach letecké skupiny přinesl státu škodu 1,2 miliardy korun. "Není férové, aby vláda přistoupila k jedné firmě jinak než k desetitisícům jiných firem v situaci, kdy některé z těchto firem zaměstnávají více lidí než celá společnost Smartwings," řekl Jurečka.

SPD nepodporuje zvýšení deficitu

Koronavirus vládě umožnil mediálně přebít informace o nastupující recesi, která by jinak politice kabinetu byla přičítána, uvedl první místopředseda a šéf poslanců SPD Radim Fiala. Hnutí nesouhlasí s vládním návrhem na zvýšení schodku státního rozpočtu na letošní rok na 500 miliard korun, pokud nebude kabinet škrtat výdaje. Podle Fialy není jasné, na co by byly peníze vynaloženy.

"Hnutí SPD nesouhlasí s takovou výší deficitu a musíme říct, že ani vláda to nemá připravené," řekl Fiala. "Přestože to vláda schválila, tak nám ani neřekla, čeho se to konkrétně bude týkat a kam 500 miliard přesně půjde," doplnil. SPD také odmítá schodek projednávat v legislativní nouzi.

Připomněl také, že schodek státního rozpočtu ke konci února stoupl na 27,4 miliardy korun z lednových osmi miliard korun. Letošní únorový výsledek byl nejhorším únorovým číslem od roku 1993. "Jsme přesvědčeni, že koronavirus tedy Babišově vládě pouze umožnil mediálně přebít informace o nastupující recesi, která by jinak byla přičítána politice Babišovy vlády," poznamenal Fiala.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury je hnutí ochotné o schodku diskutovat pouze v případě, že vláda začne škrtat nepotřebné výdaje. Okamura hovořil o nákupech zahraniční armádní techniky, výdajích na inkluzi ve školství, na podporu solární energetiky nebo na podporu politických neziskových organizací.

Piráti chtějí zabránit chaosu

Opoziční Pirátská strana je ochotná jednat o podpoře změn státního rozpočtu na letošní rok mimo jiné kvůli tomu, aby nebyla vláda zcela odkázaná na KSČM. Chce také zabránit uvržení republiky do chaosu, řekl místopředseda rozpočtového výboru Sněmovny Mikuláš Ferjenčík (Piráti). Pro podporu navýšení schodku na 500 miliard korun mají Piráti několik požadavků, například garanci náhrady výpadků rozpočtů obcí, růstu platů učitelů či prosazení novely exekučního řádu.

Ferjenčík řekl, že strana má předběžně domluvené jednání s ministryní financí. "My jsme na to jednání připraveni," uvedl. Kritizoval původní záměr vlády, aby v její rozpočtové rezervě bylo až 137 miliard korun. Od té doby ale podle něj kabinet přišel s ústupky. "Vypadá to, že vláda je připravena k nějaké racionalizaci, aby velká část těch prostředků byla vázána na konkrétní účely," řekl.

Jednání by podle něj usnadnilo, kdyby vláda byla ochotná snížit plánovaný schodek. "Podařilo se vyjednat, že se rozpočtová rezerva snižuje na 37 miliard. Z důvodu tohoto vstřícného kroku jsme vstoupili do jednání, aby vláda nebyla zcela závislá na KSČM," uvedl Ferjenčík.

Piráti chtějí prosadit, aby všechny obce dostaly náhradu za výpadek, který v jejich rozpočtech způsobilo vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). "Také chceme zajistit, aby lidé, kteří zatím nedostali vládní pomoc, přestože byli krizí zasaženi, nějakou kompenzaci dostali," uvedl. Jedná se podle něj o lidi zaměstnané na pracovní dohody a lidi, kteří mají dohodu a zároveň jsou i OSVČ.

Další podmínkou je posun v oblasti novely exekučního řádu či garance dlouhodobé valorizace platů učitelů. Podle Pirátů by se také měla upravit rozpočtová pravidla tak, aby nad vládní rozpočtovou rezervou měl kontrolu sněmovní rozpočtový výbor. "Situace je bezprecedentní, nechceme uvrhnout zemi do chaosu, proto jsme ochotní o rozpočtu vyjednávat," dodal Ferjenčík.

Podle ODS je deficit nepřijatelný

Půlbilionový schodek opoziční ODS nepodpoří, považuje ho za nepřijatelný. Bez reforem a pouze navyšováním schodku podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy nelze postupovat. S vládou jsou ochotni jednat o případné podpoře, když do 31. července přijde s auditem výdajů, s termíny snižování byrokracie či se zrušením superhrubé mzdy a celkovou reformou daní a odvodů.

Rozpočtový schodek ve výši půl bilionu považuje Fiala za nepřijatelný. Přitom podle něj nelze věřit, že na všechny nemoci je lékem rozpočtový deficit bez reforem.

"Je to 50 tisíc korun na hlavu včetně kojenců, jedna třetina celkových příjmů rozpočtu," uvedl k 500miliardovému schodku poslanec Jan Skopeček s tím, že na druhé straně je pomalá pomoc vlády postiženým epidemií koronaviru. Ministryně Alena Schillerová podle něj postupuje jako účetní, nikoli strategicky, což může vést k dalšímu prohlubování deficitu.

"Pokud vláda přijme naše podmínky, dostaneme se dál," popsal Fiala postoj občanských demokratů. Vláda o podpoře deficitu jedná s komunisty, lidovci a Piráty, podle premiéra Andreje Babiše ostatní strany jednání odmítly.

V souvislosti s požadavkem komunistů, kteří dosud rozpočty menšinové vlády ANO a ČSSD vždy podpořili, na zkrácení armádních nákupů ODS varuje před takovým krokem. Vláda by podle nich neměla omezit plány na modernizaci armády. S tím podle Babiše ani nepočítá.