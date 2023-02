Stát vyplatil Hudečkovi za opencard milion korun, další odškodné řeší soud

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) získal od ministerstva spravedlnosti v souvislosti se stíháním v kauze opencard zhruba milion korun. Z toho 323 tisíc korun dostal jako odškodné za způsobenou nemajetkovou újmu, zbylé peníze mu úřad přiznal jako náhradu nákladů vynaložených na právníky. Dalších 7,6 milionu korun se v pátek Hudeček začal domáhat u soudu. Obvinění bylo podle něj likvidační pro jeho politickou kariéru.

"Ministerstvo spravedlnosti mi dalo přesně to, co si vzali právníci - takže nula," řekl v pátek Hudeček novinářům při příchodu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2. "Víte, politika je boj o každý drobný souhlas, a když na vás padne tady toto, tak vám to politickou kariéru zničí a v politice skončíte, pokud nejste miliardář," odpověděl na dotaz, jak mu stíhání ovlivnilo život. "Zdravotně mě to nezasáhlo, byl jsem mladý, plný energie. Ale psychicky to nepomáhá," dodal bývalý politik, který nyní působí v akademickém prostředí.

Hudeček čelil stíhání od roku 2013, spolu s ním i další bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS) a také jiní někdejší radní. Policie jim kladla za vinu, že o rok dříve neoprávněně zvýhodnili firmu Haguess, tehdejšího vlastníka práv k městské kartě opencard, když jednomyslně schválili navazující kontrakty. Pražský městský soud nejprve radní dvakrát uznal vinnými. Až po výměně soudce, který manipuloval s protokoly z jednání, soudy obžalované lidi osvobodily. Podle konečného verdiktu nerozhodli radní svévolně, ale na základě odborných stanovisek.

Své náklady na právníky Hudeček vyčíslil na 892 tisíc korun. Po státu dále žádá pět milionů korun za vydání nezákonného rozhodnutí o zahájení stíhání a 175 tisíc korun za nepřiměřenou délku trestního řízení. Požaduje také 2,6 milionu korun za ušlý výdělek, který je ale podle ministerstva sporný.

Obvinění v kauze opencard se hájili tím, že karta byla dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS) a že kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám nemohli postupovat jinak. Schválení smluv jim navíc doporučila hodnotící komise. Bývalá pražská radní pro informatiku Eva Vorlíčková následně vymohla na státu za nemajetkovou újmu celkem půl milionu korun - ministerstvo jí z toho dobrovolně vyplatilo 344 tisíc korun a zbytek vysoudila. Celkem ale žádala 6,6 milionu korun.