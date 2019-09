Stavba repliky kostela v Gutech se odkládá. Kvůli hasičům

Moravskoslezští hasiči zamítli navrhované protipožární zabezpečení chystané repliky kostela v Třinci-Gutech. Považují ho za nedostatečné. Řekl to jejich mluvčí Petr Kůdela. Zahájení stavby repliky dřevěného kostela, který v srpnu 2017 zničil úmyslně založený požár, se tak odsouvá na neurčito.

"Vydali jsme zamítavé stanovisko k požárně-bezpečnostnímu řešení. Stavba by byla nedostatečně ochráněna," uvedl Kůdela. Hasiči třeba chtěli, aby elektronická požární signalizace mířila přímo na stůl dispečerů integrovaného záchranného systému. Podle plánu má vést k soukromé firmě.

"Problémem by bylo prodlení, které by nastalo, než by se informace dostala až k nám," řekl Kůdela s tím, že zdržení hasiči odhadují na desítky vteřin až několik minut.

Projekt připravuje biskupství Ostravsko-opavské diecéze. Vedoucí stavebního odboru diecéze Václav Kotásek informaci o zamítnutí projektu dostal zatím jen ústně. "Ještě nemáme písemné stanovisko. Vím, že připomínek bylo více. Nevím ale, o co přesně šlo. Až připomínky vyhodnotíme, vydáme stanovisko," řekl Kotásek.

Stavba měla začít loni na podzim. Příprava se ale zdržela. Třeba jednání s památkáři trvalo déle, než investor předpokládal. Bylo nutné najít kompromis mezi představami stran. Nový termín se odhadoval na letošní léto. Zamítavým postojem hasičů se zahájení stavby odkládá.

Pro výstavbu je kromě projektu připraveno vše. Pokáceno bylo 450 metrů krychlových kulatiny. Vybraná firma už dřevo na stavbu odkornila, upravila na potřebné profily a uložila pro další použití. Dřevo bylo většinou otesáno či jinak upraveno. Současně se těžilo smrkové dřevo pro výrobu šindelové krytiny. Na výrobu šindelů se spotřebuje na 150 metrů krychlových dřeva.

Kostel z 16. století shořel v noci na 2. srpna 2017. Oheň způsobil škodu kolem 20 milionů korun. Krajský soud Ostrava poslal za zapálení vzácného kostela tři osmnáctileté mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka do vězení na 3,5 roku, osm a devět let. Nejvyšší trest dostal hoch, který akci vymyslel. Nejnižší trest dostal chlapec, který budovu zapálil. V době činu ještě nebyl plnoletý. Osmiletý trest dostal odsouzený, který všechny na místo přivezl.