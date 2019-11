Stávku učitelů kraje většinou vítají, někteří čekají na detaily

Stávku učitelů, kterou kvůli nesouhlasu s výsledky vyjednávání o růstu platů avizovalo na středu vedení školských odborů, většina krajských organizací podporuje. Jen někteří se k ní nechtějí zatím vyjadřovat nebo čekají s rozhodnutím na podrobnější informace. Výše výdělků ve školství se ale nelíbí nikomu. Odboráři navíc považují vyjednávání o nich za nedůstojné a jsou zklamáni postupem ministra školství Roberta Plagy (za ANO). Vyplynulo to z ankety ČTK mezi představiteli krajských školských odborů.

K celodenní stávce jsou připraveni připojit se učitelé v Moravskoslezském, Královéhradeckém, Zlínském, Jihočeském nebo Olomouckém kraji. "To, že máme dostat jen osm procent do tarifu, je nepřijatelné. Vnímáme to, že nejde jen o platy, jde taky o to, že ministr svým postupem velice znehodnotil postavení učitele ve společnosti," odůvodnila rozhodnutí moravskoslezských učitelů připojit se ke stávce předsedkyně tamních školských odborů Dagmar Bobková Regelová.

S postojem ministra nesouhlasí ani v Olomouckém kraji. "Není možné postupovat tak, jak to vidíme, že na něčem se dohodne a druhý den je vše jinak. Jde o jeho postoj ke způsobu, jakým chce rozdělit nenárokové a nárokové složky do tarifů," uvedla šéfka školského odborového svazu Olomouckého kraje Eva Hrdličková. Odboráři podle ní stávku tedy podporují a pro školy mají připraven informační servis. Podporu jednotlivých škol v kraji zatím nedokázala odhadnout.

Šéfka královéhradeckých odborů Markéta Cermanová doufá, že se stávky zúčastní i pracovníci, kteří nejsou v odborech. "Jsme pro navýšení tarifů o deset procent, s navrhovanými osmi procenty nesouhlasíme," řekla. Stejný názor zaznívá z jižních Čech, ke stávce se tam hlásí mateřské, základní i střední školy, řekla za jihočeské školské odbory Eva Soukalová.

Podporu stávce oznámili také odboráři ve Zlínském kraji a mají v tomto ohledu i podporu obecních a krajských škol, uvedl předseda krajské organizace Pavel Štěpán. Slib vlády, že do konce volebního období by měli učitelé mít 45 tisíc korun hrubého, se vzdaluje, bude ale na každé škole, jak se ke stávce postaví, řekl Štěpán.

"Obeslal jsem všechny školy v kraji a v pondělí to potvrdíme. Uvidíme, jak se lidi ozvou, ale myslím si, že do té stávky půjdeme, aspoň symbolicky," uvedl školský odborář za Karlovarský kraj František Balák. Podle něj může zvýšení platu o deset procent motivovat k příchodu do škol mladé učitele, kterých je nedostatek. To, že je základní mzda učitelů hodně nízká, si myslí i předsedkyně organizace v Pardubickém kraji Hana Štusáková. Podle ní mladí kvůli tomu nechtějí do školství.

Šéfka školských odborů v Plzeňském kraji Věra Volfová věří, že v regionu bude podpora stávky veliká, podle ní se lidé "velmi zlobí" a trvají na slíbeném desetiprocentním zvýšení tarifů. "Při vyhlášení stávkové pohotovosti se hodně škol přihlašovalo, dokonce se ozvali ředitelé ze škol, kde není odborová organizace," řekla Volfová.

Pomalé tempo růstu platů pedagogů, nekonzistentnost názorů ministra školství, který nejprve podporoval patnáctiprocentní navýšení platů, pak desetiprocentní a poté přicházel s dalšími návrhy včetně plošného přidání konkrétní částky všem pracovníkům, kritizoval i šéf Českomoravského odborového svazu pracovníků školství na Vysočině Rudolf Kočí. Podle něj se ke stávkové pohotovosti přihlásily hlavně střední školy a větší základní školy. "U malých základek a mateřinek je problém, ředitelé si tam stávkovat netroufnou, i kdyby s námi ve všem souhlasili," řekl Kočí.

Pražské školské odbory nebo odbory v Ústeckém kraji se ke stávce nevyjádřily. Odůvodnily to nedostatkem relevantních informací.