Stovka vězňů z celého Česka přijela pomáhat do zaplaveného Krnova a okolí

Zhruba stovka vězňů z celého Česka pomáhá od čtvrtka v Krnově či v dalších záplavami zasažených místech Moravskoslezského kraje. Odsouzení přijeli z více než dvacítky věznic. ČTK to dnes sdělila mluvčí Vězeňské služby (VS) Markéta Prunerová. Doplnila, že takto rozsáhlá pomoc je v historii bezpečnostního sboru unikátní a první svého druhu.

Sbor nabídl hejtmanům a starostům obcí pomoc hned na počátku hrozby povodněmi. "Mnozí odsouzení projevili velkou solidaritu v tom, že svoji práci, za kterou jsou finančně odměňováni, vyměnili dočasně za dobrovolnické pomocné práce," uvedla mluvčí.

V Moravskoslezském kraji dnes pomáhá 128 vězňů, většina z nich v Krnově, který patří mezi nejvíce zasažená města. "Přímo v Krnově vězni odklízejí následky po povodních. V tuto chvíli se soustřeďují na budovy, jako jsou školy, školky, ale třeba také nemocnice. Jedna z pracovních skupin pomáhá v pobočce nemocnice v Albrechticích nebo přímo v krnovské nemocnici," popsala Prunerová. Mezi přítomnými odsouzenými je také sedm žen z opavské věznice.

Následky povodní vězni odstraňují každý den zhruba od sedmi hodin ráno až do večera, dokud je na práci vidět. VS zajišťuje jejich dopravu, vězňům také poskytuje ochranné prostředky a dezinfekci. Nabídla jim rovněž dobrovolné očkování proti žloutence typu A a tetanu.

Do povodňové pomoci se zapojili i zaměstnanci a příslušníci VS. Někteří byli dočasně převeleni do záplavových oblastí. Další se připojili k veřejné finanční sbírce vyhlášené policejními odbory. Sbor uspořádal i vlastní materiální sbírku, kterou dnes ukončí a poskytnuté dary bude distribuovat ve spolupráci s Českým červeným křížem.

Záplavy v Moravskoslezském kraji postihly podle odhadů škodami na majetku 99.700 lidí. Nejde jen o zasažené povodňovou vlnou, ale i o domácnosti vyplavené přívalovými dešti. Na životě bylo záplavami v regionu ohroženo asi 15.000 lidí, potvrzené oběti jsou zatím tři.