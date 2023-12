Stovky policistů dnes pokračují v bezpečnostně-pátrací akci v Klánovickém lese. Hledají cokoli, co má souvislost s páteční dvojnásobnou vraždou. Policie to dnes ráno uvedla na síti X. Zároveň žádají veřejnost, aby do prostoru lesa nikdo nechodil. Akce začala již v úterý ráno, kvůli přicházející tmě byla ale kolem 16:00 ukončena. Večer a přes noc měli policisté v oblasti zvýšený dohled, dnes od rána pátrání pokračuje.

"Dnes pokračujeme v bezpečnostně-pátrací akci v Klánovickém lese. Na místě je mobilní operační centrum, stovky policistů, kolegové se psy a policisté na koních. V lese hledáme cokoliv, co má něco společného s případem. Žádáme, aby dnes nikdo nevstupoval do prostoru lesa. Děkujeme!" uvedla policie.

Policisté nalezli v Klánovickém lese dva mrtvé v pátek odpoledne poté, co svědkyně kolem 15:00 nahlásila, že slyšela střelbu. Podle médií jsou oběťmi dvaatřicetiletý muž a jeho teprve dvouměsíční dcera. Policie už dříve uvedla, že objasnění této dvojnásobné vraždy je její prioritou a na případu pracuje tým několika desítek těch nejzkušenějších kriminalistů.

Podle médií policie v lese hledá zbraň, MF Dnes napsala, že kriminalisté pracují i s verzí, že pachatel je po smrti a jeho tělo se nachází někde v rozlehlém lese.

Policie případ nekomentuje, její mluvčí Jan Rybanský v úterý oznámil, že právo na poskytování informací v případu dvojnásobné vraždy si vyhradilo Městské státní zastupitelství v Praze. Ani to ale bližší informace nesdělilo. "V současné době není k dotazované věci možné sdělovat žádné další informace, neboť přípravné trestní řízení je ze zákona neveřejné. Není tedy možné popisovat obsah jednotlivých provedených či prováděných úkonů a sdělovat průběžné informace, které policejní orgán na základě provedení těchto úkonů zjistí," řekl v úterý ČTK mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala.