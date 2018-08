Strážník by střílel muslimy. Vyšetřuje ho policie a nesmí do ulic

Pod příspěvek jedné z uživatelek sociální sítě Facebook se příliš nevybíravě vyjádřil pražský strážník Alexandr Bedeč. Skupinu muslimek na fotografii by totiž muž rád "střílel". Komentář navíc doplnil hned několika vykřičníky, čímž své sdělení ještě umocnil. Podle serveru lidovky.cz ponese za svůj výrok následky.

Uživatelka na svém facebookovém profilu zveřejnila fotografii, která zobrazuje skupinu několika žen hlásící se k islámu v Praze na Povinném mlýně. Tomu napovídá i jejich ošacení, některé mají na hlavách typický šátek. Muslimky mají navíc kolem sebe hned několik cestovních zavazadel. Žena vše doprovodila popiskem "hnus u nás v parku". Příspěvek si vysloužil několik komentářů, které přitakávají autorce snímku. Mezi nimi se objevil také komentář Alexandra Bedeče - "střílet" s vykřičníky.

Hned několik uživatelů sítě záhy zaregistrovalo, že je Bedeč příslušník městské policie. Podivovali se nad tím, jak může někdo s takovým smýšlením dohlížet na veřejný pořádek v centru metropole. "Kontrolní orgán městské policie potvrdil, že Bedeč porušil interní předpisy. Z tohoto důvodu strážník až do skončení prověřování celé věci vykonává práci, při které není v kontaktu s veřejností," vysvětluje Irena Seifertová, mluvčí pražských strážníků. Zároveň dodala, že kontrolní orgán postoupil věc pro podezření ze spáchání trestného činu Policii ČR.

Alexandr Bedeč se ale argumentuje tím, že se mělo jednat o vtip. "Pokud se bavím o něčem s kamarády, tak je to třeba z legrace," vysvětluje. A na dotaz, zda mu přijde legrační střílet po lidech, odpovídá otázkou: "To si nemůžu dělat legraci? Dělám ji jako každý člověk". Současně se muž obhajuje, že to mohl celé myslet úplně jinak.

"Třeba mě k tomu přiměly právě ošklivé komentáře lidí. Mohlo to stejně tak znamenat, že se můžou střílet lidé, co nesouhlasí, aby tu tací lidé byli," doplnil Alexandr Bedeč, kterého v říjnu 2012 vyznamenala radnice Prahy 5 za vzornou službu.