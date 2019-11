Střední školy nevyužívají počítače ve výuce efektivně

Střední školy využívají digitální technologie ve výuce často neefektivně. Kromě hodin informatiky středoškoláci většinou ve škole s počítači samostatně nepracují. Učitelé používají informační technologie především jako pomůcky k výkladu, i když to na kvalitu výuky může mít spíš negativní vliv. Vyplývá to z aktuální tematické zprávy České školní inspekce (ČŠI) o rozvoji informační gramotnosti ve středních školách.

"Ačkoli jsou digitální technologie součástí různých výukových aktivit většiny středních škol, jako výrazně nejčastější forma jejich využití byla v hospitovaných hodinách výuky na středních školách zaznamenána učitelova prezentace," uvedla inspekce ve zprávě. Podle ní učitelé ve zhruba 58 procentech škol využívají počítače hlavně při plánování výuky, pro stahování hotových výukových materiálů nebo třeba k zapisování známek.

O efektivní zařazení digitálních technologií do běžné výuky se podle inspekce pokouší asi třetina středních škol. Čtvrtina škol využívá počítače a podobnou techniku při výuce, která propojuje učivo více předmětů. Další používají tyto technologie hlavně při práci na školních projektech.

Znalosti a dovednosti v informačních technologiích jsou podle inspekce mezi žáky 3. ročníků středních škol průměrné. V testování v minulém školním roce zvládli žáci správně v průměru 61 procent testu. Výsledek byl o pět procentních bodů horší než v roce 2016/2017. "Největší problémy měli žáci s řešením úloh, které vyžadovaly logické myšlení a představivost," stojí ve zprávě.

Ve 40 procentech kontrolovaných hodin podle inspektorů dokázaly děti získat informace až podle přesných pokynů učitele, ačkoli by se měly učit pracovat s informacemi samostatně. Protože pasivní či nadměrný příjem informací z počítačů může dle ČŠI výsledkům žáků spíš škodit, měly by se podle ní školy snažit zapojit digitální technologie do výuky lépe.

Podle pedagogů využívají studenti počítače nejčastěji k hledání informací na internetu (kolem 80 procent škol) a ke sledování výukových videí a filmů (zhruba 60 procent škol). Méně často je používají například k tvorbě prezentací (asi 50 procent škol) nebo řešení úloh a testů (přibližně 40 procent škol), uvedla ČŠI.

Problém vidí inspektoři mimo jiné v tom, že vybavení tříd výpočetní technikou většinou neumožňuje práci s technologiemi všem studentům, ale jen některým z nich nebo jen učiteli. S vybavením škol počítači je přitom většina učitelů spokojená, za nedostatečné ho označila pětina z nich.

Potenciál výpočetní techniky pro zvyšování kvality vzdělávání si podle ČŠI uvědomují učitelé ve zhruba třech čtvrtinách středních škol, ale jen čtvrtina pedagogů si při práci s počítači věří. Pětina učitelů přitom nikdy nebyla na žádném školení k informatice. Přímo pro předmět informatika na středních školách dlouhodobě chybí nejvíce aprobovaných učitelů, a to hlavně u nematuritních oborů.