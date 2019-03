Strojvůdci jsou přetěžovaní. Za chyby mohou lidská selhání

České dráhy provedly od minulého týdne 300 namátkových kontrol strojvůdců, nezjistily žádná systémová pochybení. Podle podniku jsou příčinou nehod z posledních týdnů lidská selhání, jejich chyby se různí. Podnik kvůli incidentům také rozšíří praktickou výuku svých strojvůdců. Novinářům to po jednání vedení společnosti řekl generální ředitel státního dopravce Miroslav Kupec. Dráhy prosazují kontrolní systém, který by monitoroval, zda strojvůdci místo odpočinku nejezdí u konkurence.

Na železnici se v poslední době stalo několik nehod, České dráhy proto minulý týden zintenzivnily kontroly práce svých strojvůdců. Kontroloři ověřují přípravu strojvůdců před jízdou a následně jejich chování během cesty. Podle Kupce zpřísněné kontroly žádná systémová pochybení nezjistily a zaměstnanci předpisy dodržují.

Podle šéfa dopravce tak jsou za incidenty převážně individuální selhání strojvůdců. Chyby podle něj dělají mladší i starší strojvůdci, a to na různých tratích a v odlišných vozech. "Neexistuje žádný společný jmenovatel těch nehod, jde o různé chyby," řekl.

Kontroly budou podle něj pokračovat. Kupec připomněl, že podnik rovněž prosazuje zavedení tzv. monitoringu licence strojvedoucích, který vytvořil Drážní úřad. Dopravci by v takovém případě museli před každou jízdou zadat údaje strojvůdce a systém by zjistil, zda strojvůdci například nejezdí místo odpočinku u konkurence. Zavedení systému je součástí návrhu novely zákona o drahách, který nyní řeší poslanci.

Jen ne kamery

Kupec souhlasí s nápadem na bodové hodnocení strojvůdců, o němž v úterý hovořil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Šéf státního dopravce naopak nechce zavádět do kabin strojvůdců kamery, podle něj by to na strojvůdce vytvořilo tlak, který by mohl vést k nervozitě a dalším chybám.

Vedení podniku se na jednání shodlo, že je vhodné rozšířit praktický výcvik strojvůdců. Současná celkově roční výuka se nerozšíří, větší důraz ovšem chce dopravce klást právě na praxi. "V minulosti strojvůdci museli absolvovat 30 týdnů praktické výuky. To se poté snížilo, nyní se ovšem chceme k tomuto číslu znovu přiblížit," uvedl Kupec.

Větší praxe podle něj pomůže strojvůdcům získat větší jistotu při jízdě. Podnik kvůli tomu pořídí dva tréninkové trenažéry - budou je používat i starší strojvedoucí, kteří by se tak mohli zbavit špatných návyků.

V Česku je dlouhodobý nedostatek strojvůdců, chybí jich asi 300. Právě to je podle Federace strojvůdců ČR jednou z hlavních příčin rostoucích chyb. Strojvůdci jsou podle federace přetěžováni. Kupec přiznal, že České dráhy přesčasy využívají, ale neporušují při tom zákonné limity. Zopakoval, že chyby a jejich příčiny jsou různé a není za nimi přepracovanost.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit 220, meziročně o čtvrtinu více.