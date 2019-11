Strojvůdci: Stromy u tratí jsou nebezpečné

Stromy v blízkém okolí železničních tratí přímo ohrožují bezpečnost vlakového provozu. Nebezpečné jsou podle strojvůdců přitom i zdravé stromy. Tvrdí to Federace strojvůdců ČR, která kritizuje snahu senátorů zamezit kácení zachovalých stromů v ochranném pásmu železnic. Správa železnic loni evidovala 612 případů pádů stromů nebo jejich částí na trať, které způsobily 75 mimořádných událostí na trati.

Senát se minulý týden postavil proti úpravě novely zákona o drahách, podle které stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy by byly stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy. Senátoři se obávají, že by kolem železnic mohly vzniknout pásy, v nichž nebudou žádné stromy.

Podle strojvůdců však v blízkém okolí železnice nemají stromy, a to ani ty zdravé, co dělat. "Nikdy tam neměly ani růst," zdůraznil prezident Federace strojvůdců ČR Jaroslav Vondrovic. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) podle něj potřebuje volný prostor k realizaci účinných opatření, které v co nejkratším trase zamezí dalším rizikům, která by podle něj mohly ohrozit nejen provoz, ale i zdraví drážních zaměstnanců a cestujících.

Federace se na pasáži, kterou chtějí senátoři z novely vyškrtnout, podle Vondrovice přímo podílela, přičemž strojvůdci přitom zúročili své zkušenosti z provozu.

Zákon o ochraně přírody

S názorem senátorů nesouhlasil ani ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Řekl, že na koleje často padají i zdravé stromy. Proti ochraně životního prostředí stojí v tomto případě zájem na ochraně životů, uvedl.

Kácení nebezpečných stromů u tratí má na starosti SŽDC. Přistupuje k němu zejména v období tzv. vegetačního klidu, vždy od listopadu do konce března. Na přelomu loňského a letošního roku SŽDC pokácela v okolí železnic přes 320 tisíc stromů. Statistiky ovšem zahrnují další keře a porosty, které jsou v určitém množství počítány jako stromy. Loni správa železnic na údržbu zeleně, kam patří právě i kácení stromů, vynaložila téměř 190 milionů korun. Při kácení organizace postupuje podle pravidel, které vycházejí ze zákonů o ochraně přírody, o lesích a o drahách. Kácení je nyní možné u stromů, které bezprostředně ohrožují život či zdraví nebo hrozí škoda značného rozsahu a svou výškou mohou při pádu zasahovat do trati.

Novela zákona o drahách, jejíž součástí jsou i úpravy kolem jednotné jízdenky, se nyní vrací zpět do Poslanecké sněmovny.