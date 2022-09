Strojvůdcům vadí poruchy vlaků a kolejí; stát se zaměří na údržbu

Strojvůdcům v Česku nejčastěji vadí poruchy na vlacích či železniční infrastruktuře. V provozu se s nimi setkává až 60 procent z nich, a to i několikrát do měsíce. Práci jim komplikuje také vysoká administrativní zátěž nebo špatné zázemí pro odpočinek. Vyplývá to z průzkumu mezi tuzemskými strojvedoucími, který na pondělní tiskové konferenci představil ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Stát proto bude důsledněji kontrolovat kvalitu údržby vlaků, zároveň chce zpřehlednit provozní předpisy a zlepšit podmínky pro strojvůdce.

Průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 2499 strojvedoucích z osobní i nákladní dopravy, podle Kupky reagoval i na některé letošní incidenty na železnici. "Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice," podotkl ministr.

Jedním z nejčastějších problémů na české železnici jsou podle výsledků průzkumu poruchy na řízeném vlaku či železniční infrastruktuře. Podle strojvůdců se přitom objevují i několikrát do měsíce. Závady na vozidle uvedlo jako častý problém 60 procent strojvůdců, mezi nimi například poruchy na klimatizaci nebo drobné závady při jízdě. Poruchy či výluky na železnici pak komplikuje práci 45 procentům strojvůdců.

Téměř 38 procent strojvůdců zařadilo mezi časté problémy i špatné zázemí pro odpočinek. To je podle nich ve špatném nebo zanedbaném stavu, případně nevybavené. Více než polovinu strojvedoucích pak trápí rozsah a komplikovanost provozních předpisů. Třetině strojvedoucích vadí skladba směn a nedostatečný čas na přípravu. Směny jsou podle nich mnohdy nelogicky složené, několikrát do měsíce pak strojvedoucí podle dotazníku nemají dostatek času na přípravu vozidla.

Ministerstvo dopravy proto ve spolupráci s Drážním úřadem připravilo opatření, v nichž se zaměří na hlavní oblasti, které negativně ovlivňují práci strojvedoucích. Jedním z nich bude podle Kupky důslednější kontrola dodržování postupu při údržbě železničních vozidel. Při zjištění pochybení bude subjektům provádějícím údržbu a opravy hrozit finanční sankce nebo vyřazení z provozu. Kvalita údržby se zároveň projeví i v hodnocení manažerů Českých drah. Zlepšení si ministr slibuje také od postupné obměny vozového parku dopravců.

Další opatření chce stát směřovat na zpřehlednění provozních předpisů a zjednodušení informování strojvůdců například pomocí tabletů. Na nevyhovující zázemí pro dopravce upozorní seznamem nejčastěji jmenovaných míst s výzvou k nápravě. Dopravce chce také stát vyzvat k zajištění logičtější skladby směn.

Při nehodách na železnici se v minulosti často poukazovalo na možné přetěžování strojvůdců. Stát od letošního roku používá tzv. monitoring strojvedoucích, kterým kontroluje, zda dodržují minimální dobu pro odpočinek mezi jízdami. Drážní úřad zatím žádné závažnější porušení předpisů nezjistil. Zároveň však chce systém zefektivnit například větším využitím tabletů, vytvořením jednotného informačního systému nebo rozšířením monitoringu i na vlečky, výluky či posun vlaků.

Na tuzemské železnici se za prvních osm měsíců roku stalo 853 incidentů. Meziročně je to asi 13procentní nárůst. Jednou z největších nehod byla v závěru června srážka pendolina s posunovací lokomotivou v Bohumíně. Strojvedoucí nehodu nepřežil. Dalších pět lidí, stevardka z pendolina a čtyři členové obsluhy posunovací lokomotivy, utrpěli zranění. Způsobená škoda se pohybuje okolo 46 milionů korun.