Stromy na kolejích komplikovaly železniční dopravu

Popadané stromy v noci a ráno zablokovaly provoz na několika hlavních a mnoha lokálních železničních tratích. Problémy hlásí téměř všechny kraje, nejméně omezení je na jižní Moravě, řekla mluvčí Českých drah Gabriela Novotná. Vlaky měly kvůli vichřici problémy například mezi Českými Budějovicemi a Prahou, mezi jižními Čechami a Rakouskem, na trati Pardubice - Havlíčkův Brod, mezi Olomoucí a Krnovem či na trati Karviná - Dětmarovice. Zranění ani větší škody zatím nejsou hlášeny.

Aktuální informace o omezeních na železnici najdou cestující na webu Českých drah.

"Nyní probíhá odstraňování stromů a větví, které popadaly na koleje i trakční vedení. Konec mimořádností nelze odhadnout," uvedla mluvčí. Na některých tratích, kde už omezení skončilo, musí vlaky jezdit pomaleji. Lze proto očekávat zpoždění.

Několik mimořádných výluk je například na trati z Prahy do Českých Budějovic a z Českých Budějovic do Rakouska, je tam zavedena náhradní autobusová doprava. V severních Čechách vlaky nejezdily mezi Děčínem a Rumburkem a mezi Libercem a Frýdlantem, ve východních Čechách byl kvůli spadaným stromům zastaven provoz z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Provoz byl zastaven také mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou na Vysočině. V Olomouckém kraji stály vlaky mezi Olomoucí a Krnovem nebo u Šumperka. Na severní Moravě se lidé po železnici nedostanou z Karviné do Dětmarovic, vlaky včetně rychlíků tam jezdí odklonem přes Bohumín a Karvinou.

Problémy byly i na mnoha lokálních tratích, dodala Novotná. Někde se už hasičům podařilo stromy z kolejí a trolejí odstranit, jinde ještě omezení trvá.