Studenti Akademie Michael vystavují v Galerii 400 ASA

Významná Galerie 400 ASA, která v rámci svého programu Push Process pomáhá mladým fotografům na počátku kariéry, přizvala ke spolupráci dva studenty Akademie Michael - VOŠ reklamní a umělecké tvorby. Jiří Macháček a David Urban tak mají možnost představit své práce na autorské výstavě, navíc v prestižní galerii.

Společná výstava mladých fotografů nese název Dvojité vidění. Přesto, že ji můžeme vnímat jako generační výpověď, nabízí nám dva zcela odlišné světy.

Jiří Macháček, který pojmenoval svou sérii Teraformace osvitem, vás uchvátí tajemnými a symbolickými fotografiemi, na kterých jsou náhodně nalezená zátiší. Jeho snímky vás přenesou do fantaskního světa plného skrytých významů. Fotografie vznikají v noci, základem je dlouhá expozice za použití blesku. Tímto způsobem zachycuje tak trochu jinou a možná i pomíjivou realitu, téměř na každé fotce se vyskytují objekty podléhající zkáze.

David Urban se ve svém cyklu portrétů Proti všem zaměřuje na tváře demonstrantů z covidové a postcovidové doby. Práce na tomto souboru byla pro autora paradoxně útěkem do klidu, nikdo na něj netlačil s termíny, nikdo mu nediktoval podmínky a mohl si vlastně fotit, co se mi zlíbilo. Jeho fotografie nejsou jen záznamem událostí, ale hlubší sondou do duše české společnosti v 21. století.

V pondělí 8. dubna proběhla v Galerii 400 ASA komentovaná prohlídka. Kromě dvojice fotografů, která veřejnost prováděla výstavou, se představil i tvůrce interaktivní instalace Marek Ajib. Výstava potrvá do 11. dubna.