Studie: Okolí Dukovan bude kvůli stavbě bloků potřebovat 3000 bytů i lékaře

V okolí Jaderné elektrárny Dukovany bude kvůli stavbě nových bloků potřeba do deseti let vybudovat skoro 3000 bytů, což by v letošních cenách stálo zhruba 10,8 miliardy korun. Zlepšit bude například potřeba také dostupnost zdravotní péče, která je už nyní v tomto území nižší. Podle studie, která mapovala možné sociální a ekonomické dopady dostavby Dukovan na region, přibude podle předpokladu na vrcholu výstavby v polovině 30. let včetně rodinných příslušníků nových pracovníků v tomto území až 9700 obyvatel.

"Dostavba dvou bloků jaderné elektrárny v Dukovanech znamená pro oba kraje, Vysočinu i Jihomoravský kraj, obrovský zásah, a to vlastně do všech oblastí života," řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) při dnešním představení výsledků studie na městském úřadě v Třebíči. Zároveň si myslí, že benefity převažují.

Ministr uvedl, že na tuto analytickou část musí navázat akční plán, který bude specifikovat jednotlivé kroky, které bude potřeba udělat na úrovni státu, krajů a obcí, aby bylo území na výstavbu připraveno. "Akční plán by měl být během příštího roku," řekl. Práce na něm by měly příslušné resorty zahájit ještě letos, až socioekonomickou studii schválí vláda.

Zpracování studie zadalo ministerstvo ve spolupráci s Vysočinou a Jihomoravským krajem, zpracovala ji firma KPMG Česká republika. Zabývala se širším územím od Jihlavy po Brněnsko s výhledem do roku 2040, kdy by se měly stavět oba dukovanské bloky. Zpracovatelé hodnotili například populační vývoj, zdravotnictví, bydlení, školství a zařízení pro volný čas, dopravu, záchranný systém i trh práce. Šetření se týkalo obyvatel včetně starostů, firem i institucí.

Dostavba Dukovan podle studie přinese regionu postiženému vylidňováním a stárnutím populace řadu příležitostí, ale bude mít i negativní dopady. Radek Chaloupka za zpracovatele upozornil na to, že negativa nastanou dřív a klady se mohou projevit až později.

Do místní ekonomiky by za 15 let do dostavby obou bloků mohlo podle studie plynout až 250 miliard korun, vzniknout by mohlo i 1000 nových ekonomických subjektů. Získat by mohli podnikatelé třeba v dopravě, stavebnictví, obchodu a službách. "Hodně záleží, jakým způsobem se k tomu postaví místní firmy, jak přizpůsobí podnikání," řekl Chaloupka. V regionu se ale zřejmě prohloubí nedostatek pracovníků s technickým vzděláním a ve správních činnostech.

Větší zatížení například pocítí obce na trasách pro navážení materiálu nebo tam, kde budou ubytovny. Lépe by na tom mohla být sídla, kde se nově příchozí usadí a postaví si třeba domy. Bezpečnostní rizika budou podle studie zřejmě lokální, v místech s vyšší koncentrací osob.

Pro dočasné ubytování je v širším území zhruba 7500 lůžek, jen 23 procent je ale v okolí elektrárny. Kapacita škol je v regionu celkem dostatečná, podobně jako kulturních a sportovních zařízení v obcích.

Daňové příjmy obcí by se mohly výhledově zvýšit díky přírůstku stálých obyvatel až o 1,5 miliardy korun. Kvůli dočasně ubytovaným ale mohou samosprávy půl miliardy tratit, protože na ně nedostanou peníze z rozpočtového určení daní.

Chaloupka doporučil vytvořit jednotnou komunikační strategii, protože v regionu zaznamenal stížnosti na nedostatečnou informovanost nebo na nejednotné informace.

ČEZ připravuje v Dukovanech stavbu dvou nových bloků. Vítězem tendru na jejich dodání je korejská společnost KHNP. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. Polostátní energetická společnost ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, kterou by měly strany podepsat do konce března 2025.

Francouzská společnost EDF a americký Westinghouse podaly rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který v závěru října zamítl jejich námitky proti průběhu tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech.