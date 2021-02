Studie: Před regulací hazardu na území Prahy hráči utečou na internet, rozpočet bude tratit stamiliony

Magistrát hl. m. Prahy se rozhodl tvrdě regulovat hazard. Od 1. 1. 2021 došlo k plnému zákazu technických her a ve 41 z 57 městských částí i k zákazu živých her. Zatímco fiskální důsledky jsou zřejmé (v příštích pěti letech rozpočet Prahy přijde o 1,27 miliardy korun), zamýšlené pozitivní dopady do adiktologické oblasti jsou s velkým otazníkem. Na rizika spojená s regulací land-based hazardního hraní upozorňuje nová studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

Omezení land-based hazardu, tedy zákaz kamenných provozoven jako herna či kasino, je velmi často vnímáno jako jednoznačně správný krok. Jenže z pohledu ekonomického i adiktologického se jedná o dost složitější problém. "V oblasti rizikovosti hazardních her sledujeme významný růst on-line hraní, které svou atraktivitou a dostupností překonává land-based hry. Lidé jsou na mobilu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jedno kliknutí od nekonečné zásoby her a sázek. On-line zcela odstranil transakční náklady návštěvy hazardních provozoven a dotýká se i možnosti omezovat přístup patologickým hráčům nebo kontrolovat obcházení regulace," říká Aleš Rod, ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). "Tento trend ještě podnítil covid. Pro ilustraci: Zatímco hrubé výnosy ze sázek (GGR) vzrostly ve 3. čtvrtletí o 5,6 %, výnosy z on-line technických her vzrostly o 117,4 %. S on-line hazardem začínají i lidé, kteří by do heren asi nevkročili, ve velkém třeba začínají hrát důchodci," dodává Rod.

A právě to je největším rizikem prohibitivní regulace - zákaz hraní v land-based hernách, kde díky nové legislativě dochází k významné regulaci patologického hraní, ať již zákazem vstupu, nebo sebeomezujícími limity hraní, vyžene hráče buď do provozoven "za ceduli města", nebo na internet, anebo k nelegálním provozovatelům. Společenské náklady spojené s patologickými hráči v daném městě tak přetrvají, kdežto peníze na léčbu hráčů města budou muset brát jinde. "Podle zákona je podíl obcí z celostátního výnosu daně z technických her podmiňován existencí "fyzických" herních pozic, Praha se tedy redukcí technických her na svém území připravila o podíl celostátního výnosu z technických her, landbased i on-line. Díky dobíhajícím licencím se zákaz nejsilněji projeví v roce 2024, kdy bude roční ztráta činit 560,6 milionu korun. V dalších letech bude ušlý daňový výnos ještě vyšší," komentuje kalkulace Jakub Žofčák, analytik CETA.

Tabulka: Odhad ztracených výnosů hl. m. Prahy na dani z hazardních her (hraných formou land-based i on-line) v ČR v letech 2021-2024

To, že zákaz land-based hraní proti sobě staví reálné náklady a teroretické přínosy, se začíná projevovat v některých městech, jež od záměru prohibice ustupují. "Situaci ve městech jako Kladno či Český Krumlov intenzivně monitorujeme, protože právě na podobných městech se bude dobře ověřovat hypotéza, že jako ultimátní regulace dané aktivity je považována za do určité míry překonaný a nefunkční přístup. Je totiž nezbytné si uvědomit, že regulace nabídky nijak nepostihuje poptávku, obzvlášť v situaci blízkého a dostupného substitutu. Lze tak očekávat, že z pohledu adiktologického bude mít regulace nižší než zamýšlené dopady," zakončuje Jakub Žofčák.