Superjackpot Sportky nadělil muži z Jižní Moravy téměř 128 milionů. Oslavil je stylově melounem

Zatím nejvyšší letošní výhra ve Sportce padla ve středu 10. července. Muži z Jižní Moravy "cinknul" Superjackpot ve výši 127 965 984 korun. Pohádkovou výhru přijal muž s ledovým klidem a oslavil ji pořádně vychlazeným melounem. Štěstí výherci přinesly jeho vlastní čísla, kterým je věrný už 21 let.

Mít vlastní čísla a být konzistentní při jejich sázení se vyplácí. O tom se přesvědčil muž z Jižní Moravy, který již 21 let sází pořád ta stejná čísla. Když s hraním loterie začínal, sázel jen občas, tak, jak ho to zrovna napadlo. To se ale časem změnilo a svůj tiket si nyní chodí kupovat pravidelně, a to na každé slosování Sportky.

Muž většinou sází v trafice a zásadně jen jedničku na poli loterií v Česku - Sportku. Dokonce si ani nekupuje stírací losy, které přitom většinou bývají příjemným zpestřením herního zážitku a také skvělým dárkem téměř pro každou příležitost. Mezi nejoblíbenější losy patří ty z rodiny Černé perly, Zlaté rybky a Rentiéra.

Se Sportkou bude zkoušet štěstí dál

Výherce Superjackpotu kontroloval svůj tiket večer doma u televize. Tou dobou už byl po večeři, ale drobnou oslavu svých milionů si neodepřel. Do lednice si tak zašel pro perfektně vychlazený meloun. O výhře řekl jen své nejbližší rodině, dál informaci rozhodně šířit nehodlá a nechce ani nic zásadního měnit ve svém životě. "Dokud budu zdravý, chci i nadále chodit do práce tak, jako tomu bylo doposud," plánuje šťastlivec.

Když muž zjistil, že vyhrál Superjackpot, zůstal prý naprosto v klidu a hned věděl, co s výhrou udělá: "Chci ji přerozdělit!" Štěstí ve Sportce bude i po této pohádkové výhře zkoušet dál, je to prý jeho hezká tradice a zvyk, kterého se nechce vzdávat. "Pro mě je to především zábava s trochou adrenalinu. Výhra může klidně přijít, ale peníze se vydělávají hlavně poctivě rukama," dodává výherce.

Sazka je továrna na milionáře

Ve stejný den se další výherce radoval z částky 17 672 370 korun. Tato cifra je sice o poznání menší než výhra, kterou muži nadělil Superjackpot, i tak ale výhercům udělala velkou radost. Manželé z Moravskoslezského kraje ji použijí částečně na dlouho vytouženou rekonstrukci koupelny, dále podarují děti a vnoučata a něco si samozřejmě sami nechají.

Sportka je nejstarší a také nejoblíbenější česká loterie. Provozuje ji společnost Sazka, která je vlastně takovou malou továrnou na nové milionáře. V roce 2024 jich zatím jen ve Sportce vytvořila 184 a rozdělila mezi ně výhry v hodnotě téměř 850 milionů korun.