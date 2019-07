Supermarkety ztratily o české broskve zájem. Lidé musí jet za pěstitelem

Broskve z českých sadů už se k zákazníkům dostanou pouze tak, že si pro ně osobně přijedou za pěstitelem. Ze dvora prodává jeden z posledních větších pěstitelů Radek Jansta a jeho Ovocnářství Jansta z Velkých Bílovic na Břeclavsku. Rozlohu broskvoňového sadu proto přizpůsobil tak, aby všechno prodal lidem, kteří si pro ovoce přijedou, řekl během sklizně.

Lidé zaplatí za kilogram kolem 25 korun. "Jezdí si lidé z Brna i místní, protože nemají jinou možnost koupit si domácí broskve. Všichni už sady vyklučili a znám jen jednoho dalšího pěstitele z Moravského Žižkova," řekl Jansta.

Supermarkety ztratily o české broskve již před lety zájem, protože sezona trvala krátce, jen pár týdnů. "Oni chtějí mít broskve v nabídce od dubna do října, proto všechno dovážejí. Prodávali jsme jim kilo za deset korun," řekl Jansta. A říká, že vzhledem k množství českých broskví nyní není s odbytem problém a zájem postupně roste, prodají se i broskve poničené krupobitím.

V sadu má aktuálně 400 stromů a každý mu letos dá kolem 20 kilogramů ovoce. "Je to podprůměrná úroda, unesly by i 30 až 35 kilo. Ale po loňském suchu to stromy nezvládly tak dobře a byla slabá násada. Letošní rok je naštěstí lepší a prší celkem pravidelně. Samotná kapková závlaha to neutáhne," řekl Jansta. Nově má vysazeno také 80 stromů, průměrný věk sadu je osm let. "Ideální je strom do 15. roku věku, pak už kvalita není tak dobrá," řekl Jansta. Odrůdy má čtyři, které dozrávají postupně, takže sezona broskví trvá v jeho sadu jeden a půl až dva měsíce.

Obhospodařuje dvanáctihektarový sad včetně vinohradu, pěstuje i třešně, meruňky, jablka, hrušky a švestky. Část těchto ostatních druhů ovoce prodává na rozdíl od broskví i přes velkoobchod.