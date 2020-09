Svaz obchodu: Sdílejte své zkušenosti s elektrošmejdy

Diecézní charita Brno odhaduje, že za 30 let by potřebovala v terénních, ambulantních zdravotních a sociálních službách na jihu Moravy obsloužit asi 9000 lidí... více

Česká pošta začne balíčky ochranných pomůcek proti šíření koronaviru distribuovat lidem ve věku nad 60 let v pondělí. Většinu ze zhruba tří milionů zásilek by... více

Senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Stejnou částku by měli obdržet i lidé s invalidní a pozůstalostní... více

Koronavirus

Na severní Moravě přibývá starších lidí nakažených koronavirem

Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to v pátek uvedla ředitelka... více