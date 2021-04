Taneční komora chce, aby se mohla obnovit praktická výuka tance

Česká komora tanečních oborů žádá ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby se mohla obnovit praktická výuka tanečních oborů středních a vysokých škol. Taneční obory se podle komory bez praktické výuky neobejdou. Na ministra školství se již dříve s obdobnou žádostí obrátili divadelníci a zástupci divadelních škol, jejichž studenti také nemohou zkoušet.

"Oproti jiným oborům je studium tance (a zejména jeho praktická část) přímo závislé na kontinuální a nepřerušené fyzické přípravě, obdobně jako je tomu u profesionálních sportovců, kteří však své tréninkové aktivity vykonávat mohou. Distanční on-line výuku, přes všechny její nevýhody, lze alespoň částečně aplikovat pro teoretické předměty, ovšem pro výuku praktických předmětů z oblasti tance je to nemožné," uvádí ve svém dopise taneční komora.

Pozastavení fyzického tréninku tanečníků neznamená podle jejích členů pouze pozastavení vývoje vzdělání a kondice studentů, ale je i devalvací nabytých zkušeností, výkonu a interpretačních dovedností, které si studenti při mnohaletém studiu vybudovali. "Zejména u absolventských ročníků tak dochází k naprosté likvidaci této profese a absolventi nebudou po dokončení svého studia plnohodnotně připraveni na výkon svého povolání," apelují na ministra.

Vnímají jako diskriminační situaci, kdy všechny instituce či podniky umožňují zaměstnancům po otestování s negativním výsledkem pokračovat ve výkonu jiných povolání, jinde to možné po splnění stejných podmínek není.

"Žádáme o férový a rovný přístup. Jedná se zde o interprety, pedagogy, trenéry, terapeuty, choreografy, kteří díky zbytečným opatřením ztrácí svoji kvalifikaci a schopnost se zařadit do už tak velmi náročné profesionální praxe. Tito profesionálové jsou potenciálně navíc připravováni na to, co je možná jedním z hlavních problémů současné doby - pozitivně ovlivňovat změnu životního stylu, správné pohybové návyky a fyzické i duševní zdraví mládeže, dospělých i seniorů," píšou členové komory, jimiž jsou lidé z vedení AMU, JAMU, několika tanečních konzervatoří, učitelé tance či profesionální tanečníci.