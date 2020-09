Téměř 400 učitelů se nakazilo během prvních dvou zářijových týdnů

Za první dva zářijové týdny se novým typem koronaviru nakazilo skoro 400 učitelů. Na středečním neveřejném jednání výboru pro zdravotnictví to poslancům řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Vyplývá to z v pátek zveřejněného záznamu. Učitelů je podle statistik téměř 170 tisíc. Od začátku epidemie do 12. září se podle něho nejvíc nakazilo pracovníků v administrativě a strojírenství, nezaměstnaných a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Výrazně v poslední době rostl i počet nakažených zdravotníků. Lékařů bylo podle dat zveřejněných Českou lékařskou komorou k 19. září aktuálně nakaženo 259, o měsíc dřív čtyři. Mezi zdravotními sestrami se počet nakažených zvýšil od 20. srpna ze tří na 433.

"Počet nakažených zdravotníků roste rovnoměrně s epidemiologickou zátěží, protože většina zdravotnických profesionálů se nakazí v běžném životě," řekl Dušek. Nakažených pedagogů ale přibývá rychleji. "Učitelé jsou noví horníci, které jsem vám tu prezentoval v létě," dodal.

V Česku je podle dat ministerstva školství zhruba 11 tisíc mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Chodí do nich celkem přibližně 1,8 milionu dětí a mladých lidí, které vyučuje kolem 169 tisíc pedagogů.

Od začátku září se nejvíc nakazilo pracujících v administrativě, kde je od epidemie vůbec nejvíc nakažených (1535). Druhý největší počet za září je nakažených učitelů, následují OSVČ, nezaměstnaní a pracovníci ve strojírenství. Za září se také nakazilo 135 pracujících ve sportu, zřejmě jde zejména o medializované nákazy z fotbalových nebo hokejových klubů. Pendlerů, kteří se musí pravidelně testovat, bylo od začátku epidemie nakaženo 77, za září jich přibylo jenom sedm.

Z řad poslanců zazněl požadavek na týdenní hlášení počtu nakažených lékařů a učitelů nebo počtu nákaz v domovech sociálních služeb. Podle Duška budou lůžkové sociální služby jako domovy pro seniory nebo pro pacienty s Alzheimerovou nemocí do dvou týdnů připojeny k systému, který umožní denní hlášení počtu nakažených.