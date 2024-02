Teplé počasí v Česku zhoršilo podmínky pro lyžaře, dál mohou do horských areálů

Nezvykle teplé počasí a déšť v posledním týdnu v Česku výrazně zhoršily podmínky pro lyžaře. V provozu zůstávají hlavně horské areály, provozovatelé níže položených středisek někde už ukončili provoz a někteří mluví o nejhorší sezoně. Lanovky a vleky nejedou například v Beskydech a v západní části Šumavy.

Lyžaři se tak soustřeďují do skiareálů, které ještě fungují. Do krkonošských středisek ve Špindlerově Mlýně a SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou tak přijelo o víkendu do každého zhruba 10.000 lidí. Ve Špindlerově Mlýně byly otevřené téměř všechny sjezdovky o celkové délce přes 28 kilometrů. "Po oba dny přes noc mrzlo. Na návštěvníky čekaly velmi dobré podmínky, které podpořilo i vydařené počasí přes den. Na sjezdovkách máme stále v průměru okolo půl metru sněhu," řekla ČTK mluvčí špindlerovského areálu Vendula Kalenská. Černá hora - Pec nabízí dohromady přes 30 kilometrů sjezdovek s 30 až 100 centimetry sněhu.

Mimo provoz jsou v Krkonoších menší střediska Strážné, Kněžický vrch u Vrchlabí, Luisino údolí - Dolní Dvůr a Žacléř - Prkenný Důl. Nelyžuje se ani v areálu Petříkovice u Trutnova.

Nadále se lyžovalo také v Orlických horách. V Deštném zůstávají v provozu obě lanovky a otevřené jsou tři sjezdovky z osmi s asi 30 centimetry sněhu. "Na sjezdovkách jsou vytátá místa a sjezdovky jsou zúžené," uvedli vlekaři z Deštného. V Říčkách jsou na tom lépe, otevřené mají všechny tři sjezdové tratě s vrstvou 30 až 70 centimetrů technického sněhu.

Snížit počet kilometrů sjezdovek musela v minulých dnech střediska v jihočeské části Šumavy. "Lyžujeme přibližně na čtyřech kilometrech sjezdovek, na kterých leží asi 30 centimetrů sněhu," řekl za Skiareál Lipno Jiří Gruntorád. O víkendu tam přijelo přibližně 2000 lyžařů. Zadov za víkend navštívilo několik stovek lidí, v provozu tam zůstává jen sjezdovka na Kobyle. V západní části Šumavy v Plzeňském kraji poslední areály zavřely v tomto týdnu.

Na svah stále mohli lidé vyrazit na některá místa v karlovarské části Krušných hor. "Předpověď slibuje i v dalších dnech ideální podmínky pro lyžování. Všechny hlavní sjezdovky jsou bez problému sjízdné," informují provozovatelé areálu Klínovec. Stále se lyžuje také v dalších, menších střediscích na Božím Daru a v Potůčkách. Mimo provoz je Bublava.

V Jeseníkách tání sněhu odolávají již jen poslední skiareály. Otevřené jsou především kvůli jarním prázdninám a lyžařským kurzům. Návštěvnost však byla podle provozovatelů o tomto víkendu na řadě míst malá, počasí už podle nich návštěvníky láká k jiným aktivitám. Lyžovalo se na Pradědu, v Branné, Koutech nebo na Červenohorském sedle. "Jak dlouho to udržíme, nevíme - záležet bude na tom, jak přijdou deště," řekl provozovatel červenohorského střediska Martin Dubský. Na Ramzové už jezdí lanovka pouze pro pěší, vleky stojí také ve středisku Kraličák.

O víkendu byly uzavřené také všechny beskydské areály a výhled není podle vlekařů příliš nadějný. Třeba provozovatel střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula považuje končící zimu za nejhorší v historii.

Středočeské zimní areály na Šibeničním vrchu u Prahy a v Kvasejovicích na Příbramsku o víkendu ukončily provoz, znovu se návštěvníkům otevřou v příští sezoně. Naopak v Chotouni u Prahy a na Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku se zatím lyžuje, i když i tam sněhu ubývá, vyplývá z informací provozovatelů.