Testování ve školách by mohlo fungovat jako v Rakousku, řekl Hamáček

Ústřední krizový štáb předloží do pondělí vládě rozpracovaný návrh testování ve školách. Inspiruje se modelem, který funguje v Rakousku. Používat by se tak ve školách měly neinvazivní antigenní testy, které ukážou výsledek na místě. Po středečním jednání Ústředního krizového štábu to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Pokud by Sněmovna ve čtvrtek neprodloužila nouzový stav, nákup testů i návrat dětí do škol by se tím podle Hamáčka mohl zkomplikovat.

Podle ministerstva školství, které testování školáků v pondělí navrhlo vládě, by se do škol od 1. března mohly jako první vrátit závěrečné ročníky středních školy. Šlo by o 98 tisíc žáků a 30 tisíc zaměstnanců škol. Ministerstvo předpokládalo, že by se pro ně používaly takzvané PCR testy, které se zpracovávají v laboratořích. Toto testování by podle jeho odhadu vyšlo na 80 až 180 milionů korun týdně. Využití antigenních testů by mělo být levnější, musí je ale ještě povolit ministerstvo zdravotnictví. Antigenní testy jsou méně přesné než testy PCR.

"Platí, že návrat dětí do škol je prioritou, Česko je zemí, která má v Evropě nejdéle děti doma, a naším cílem je návrat zrealizovat, nicméně návrat musí probíhat bezpečně a musí probíhat za použití testů," řekl Hamáček. "Pokusíme se co nejvíce inspirovat rakouským modelem," dodal. Ústřední krizový štáb je podle něj v kontaktu s rakouskými partnery.

Ve spolkové zemi Dolní Rakousy a ve Vídni se školáci vrátili do tříd v pondělí, ve zbytku země nastoupí začátkem příštího týdne. Podle rakouského ministerstva školství děti na prvním stupni chodí do školy. Žáci druhého stupně i středoškoláci se dělí do dvou skupin. První skupina dochází v pondělí a v úterý, druhá ve středu a ve čtvrtek. V pátek je jen dálková výuka. Školáci na prvním stupni se testují dvakrát týdně na začátku vyučování a skupiny se otestují vždy v den svého nástupu do školy. Kdo test nepodstoupí, učí se na dálku.

Školáci mají na lavici obálku s testem. V ní je tyčinka pro výtěr z nosu, a to u kraje nosní dírky. Po nakapání přiloženého roztoku na tyčinku je do čtvrt hodiny výsledek. Podobné testy používají i starší žáci, na výsledek ale čekají asi půl hodiny. Rakouské ministerstvo připravilo video návody.

Stejně jako v Rakousku by se v Česku podle Hamáčka měly používat antigenní testy LEPU. Uvažuje se podle něj o možnosti, že by se ČR připojila k rakouským objednávkám. Největší problém bude zajistit v krátké době potřebné množství testů, řekl. Podle ministerstva školství by výrobce byl schopen dodat je do jednoho měsíce od objednání, což by znamenalo, že by se nástup žáků 1. března nestihl.

Antigenní testy by se podle návrhu ministerstva měly používat ve školách dvakrát týdně. Po maturantech a žáků devátých tříd by se do škol podle Hamáčka měly vrátit i další ročníky škol.