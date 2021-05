Thomayerova nemocnice už má stavební povolení na část investic

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze už má stavební povolení na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci plicní kliniky a zateplení několika pavilonů. V příštích letech chystá investice za zhruba 2,5 miliardy korun, plánuje rovněž výstavbu nového urgentního příjmu a nákup přístrojů pro onkologickou léčbu. Napsal to mluvčí nemocnice Petr Sulek.

Většinu peněz nemocnice, jejímž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, získá z vládních strategických investic. Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden při slavnostním zahájení stavby nových pavilonů v sousedním Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), na které vláda také přispěje, řekl, že pro Thomayerovu nemocnici je schváleno 2,3 miliardy korun. "Můžeme potvrdit slova pana premiéra, jelikož v našem případě se skutečně jedná o budoucí investiční plány v celkové hodnotě téměř 2,5 miliardy korun," uvedl k tomu Sulek.

Nemocnice dlouhodobě plánuje celkovou rekonstrukci pneumologické kliniky. Ředitel nemocnice Zdeněk Beneš už na podzim roku 2019 uvedl, že klinika je v havarijním stavu. Na opravu už má nemocnice stavební povolení, podle mluvčího by měla být dokončena do roku 2023. Kdy přesně začne, Sulek neupřesnil, nyní se podle něj pracuje na prováděcí dokumentaci.

Nemocnice už má stavební povolení také na zateplení několika pavilonů, nyní vybírá dodavatelskou firmu. Nejstarší budovy nemocnice pocházejí z konce 20. let minulého století, jsou navíc památkově chráněné. Podle dřívějších informací bude oprava plicní kliniky stát asi 270 milionů korun, zateplení a nové fasády dalších budov dalších 500 milionů korun.

"Další strategickou investicí je výstavba nového centrálního urgentního příjmu. V současně době pracujeme na výběru zhotovitele projektové dokumentace. Stavba nového objektu by měla být dokončena do roku 2025, a to pokud vše půjde dle plánu," napsal Sulek. Stát bude podle dřívějších informací asi 835 milionů korun.

Zdravotnické zařízení chce rovněž pořídit nové lineární urychlovače pro léčbu nádorových onemocnění. Používají se při ozařování zhoubných nádorů. "Pracujeme však na dalších investičních plánech, které bychom měli realizovat do roku 2027, a to v celkové hodnotě za více než 800 milionů korun," dodal Sulek.