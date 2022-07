Tisícům Ukrajinců skončí automatický nárok na státní zdravotní pojištění

Tisícům Ukrajinců skončí v následujících týdnech automatický nárok na státní zdravotní pojištění. Budou muset zdravotní pojišťovně znovu doložit, zda mají nadále nárok na státní pojištění, nebo za ně pojištění bude hradit někdo jiný. U Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) se to bude postupně týkat asi 215 tisíc běženců. Novinářům to v úterý řekl předseda správní rady VZP Tom Philipp.

U VZP se od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu registrovalo 350 tisíc Ukrajinců. Z toho 215 tisíc jich je ve věku od 18 do 65 let a ti se budou muset nejpozději po 150 dnech od udělení víza strpění na pojišťovnu znovu obrátit. Pojišťovna předpokládá, že část z nich se vrátila zpět na Ukrajinu. Podle Philippa 43 tisíc běženců pojištěných u VZP si už našlo uplatnění na trhu práce a platí za ně pojištění zaměstnavatel nebo si jej jako OSVČ platí sami.

Stát bude i nadále platit pojištění studentům do 26 let, rodičům pečujícím o děti, invalidům či lidem v evidenci úřadu práce. To, že mají na státní pojištění nárok, ale budou muset uprchlíci pojišťovně doložit. Děti do 18 let a senioři nad 65 let nic dokládat nemusejí, na pojištění od státu mají nárok stejně jako čeští občané.

Pokud běženci po 150 dnech od udělení víza nedoloží doklady nutné pro pokračování státního pojištění, nebo za ně nezačne platit pojištění zaměstnavatel, měli by si začít platit minimální zálohu na zdravotním pojištění, která činí 2187 korun měsíčně.

"Pokud nedojde k ohlášení a nezačnou platit tuto platbu, tak na ně bude nahlíženo jako na neplatiče stejně jako na české občany. (...) Začne jim růst dluh, který bude postupně vymáhán. Ve finále by to teoreticky mohlo skončit až exekucí, což doufáme, že se nebude stávat," uvedl Philipp.

Pro ty, kterých se povinnost kontaktovat pojišťovnu týká, pojišťovna vytvořila formulář, který bude možné vyplnit on-line na webu pomocukrajine.vzp.cz. Formulář bude podle náměstka ředitele VZP Ivana Duškova dostupný od 21. července. VZP plánuje informace o nové povinnosti šířit i formou letáků na úřadech či prostřednictvím ukrajinské ambasády a krajanských spolků. Podle Duškova totiž pojišťovna na část ukrajinských pojištěnců nemá přímý kontakt.

Změny ve zdravotním pojištění pro Ukrajince přinesla novela zákona zvaného lex Ukrajina, která začala platit na konci června. Podle novely stát hradí uprchlíkům vyjma seniorů a dětí zdravotní pojištění nejvýše 150 dnů. Poté uprchlíci do osmi dnů musí kontaktovat svoji pojišťovnu. První Ukrajinci začali do Česka přicházet na přelomu února a března.