Tramvajová trať do pražských Malešic nemusí mít posudek EIA

Plánovaná tramvajová trať do pražských Malešic nemusí mít posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z rozhodnutí pražského magistrátu zveřejněného v databázi EIA. Koleje v Počernické ulici mají zajistit lepší napojení MHD pro malešické sídliště. Podle předložené dokumentace by dopravní podnik (DPP) chtěl stavbu zahájit na začátku roku 2025 a dokončit ji na konci roku 2027, termín je však předběžný a může se změnit.

Trať má být dlouhá 2,3 kilometru a povede středem Počernické ulice ze stávající trati ve Vinohradské ulici do nového obratiště u zastávky Sídliště Malešice. Na trati DPP plánuje šest zastávek s pracovními názvy Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Plaňanská, Tuchorazská a Sídliště Malešice. Zastávky Na Palouku, Plaňanská a Sídliště Malešice by měly obsluhovat tramvaje i autobusy zároveň.

"Realizací záměru dojde ke zvýšení kvality a spolehlivosti dopravní obsluhy lokality sídliště Malešice, které je v rámci veřejné hromadné dopravy v současnosti obsluhováno výhradně autobusovou dopravou," uvedli úředníci magistrátu v odůvodnění ke svému rozhodnutí. V odůvodnění dále stojí, že v Počernické budou v případě stavby tramvaje s plánovaným využitím protihlukových a antivibračních opatření plněny hlukové limity.

Proti záměru dorazilo několik připomínek z řad veřejnosti, podle kterých budou mít tramvaje v ulici negativní vliv na život obyvatel. Magistrát je vyhodnotil jako nedůvodné. Proti rozhodnutí lze podat odvolání k ministerstvu životního prostředí.

Součástí záměru budou také úpravy trati ve Vinohradské mezi zastávkami Vinohradské hřbitovy a Krematorium Strašnice, kde se budou nové koleje napojovat na stávající trať. U Dřevčické ulice a smyčky, kterou bude trať v Malešicích končit, pak DPP plánuje povrchového parkoviště pro 133 aut v místě dnešního autobazaru jako náhradu za 66 zrušených parkovacích stání v Počernické.

V plánu je také demolice dvou mostů, kterými Počernická vede nad chodníkem nedaleko Vinohradské. Namísto podchodu vznikne přechod přes Počernickou a na stejném místě bude tramvajová zastávka Hagibor. Součástí záměru jsou i další úpravy Počernické a přilehlých komunikací, zahrnující bezbariérová řešení, přechody nebo vyčkávací ostrůvky pro chodce.

Praha připravuje i další tramvajové tratě. Nedávno DPP otevřel asi kilometrový úsek kolejí ze stanice Sídliště Barrandov do Holyně, který v budoucnu plánuje prodloužit do Slivence. Loni podnik dokončil smyčku na Zahradním Městě a prodloužení kolejí z Pražského povstání na Pankrác a před časem zahájil stavbu nové smyčky u stanice metra Depo Hostivař a trati z Modřan do Libuše. V létě chce město zahájit stavbu tratě na Dědinu a také budování mostu mezi Dvorci a Zlíchovem, který bude určen pro tramvaje, pěší a cyklisty.