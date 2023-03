Tři muži dodávali do několika evropských zemí padělky cigaret

Ostravští policisté obvinili tři muže z nelegálního obchodování s nekolkovanými padělky cigaret. Do několika evropských zemí dodali muži ve věku od 49 do 57 let tři miliony kusů cigaret a přibližně tunu řezaného tabáku. Státu na spotřební dani způsobili škodu 14 milionů korun. V úterý to řekla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

"Muži zboží skladovali na Karvinsku. Současně se po vzájemné dohodě podíleli i na jeho další distribuci. Rukama jim prošlo přes tři miliony kusů padělků cigaret různých značek a dále pytle s více než tunou řezaného tabáku," řekla.

Částka na spotřební dani ku škodě České republiky přesáhla 14 milionů korun. Celníci, kteří na případu také pracovali, zajistili při prohlídkách jiných prostor a pozemků část padělaného zboží, konkrétně zhruba třetinové množství řezaného tabáku i třetinu cigaret. "Zboží vykazovalo shodu s padělky zachycenými v několika evropských státech," řekla Štětínská.

Trojici kriminalisté obvinili zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Jeden z nich čelí obvinění i z přečinu porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Ve vězení můžou strávit dva roky až deset let.