Tři zastupitelé. Vláda schválila obsazení ambasády v Mali

Vláda schválila návrh na personální obsazení připravované nové české ambasády v malijském Bamaku a vyčlenění peněz pro její činnost. Úřad vlády to zveřejnil na svých internetových stránkách. Na zastupitelském úřadě by měli působit tři lidé vyslaní z Česka a dva místní pracovníci, kromě toho se kvůli bezpečnostní situaci v zemi počítá s vysláním dvoučlenného ochranného týmu. Náklady na provoz ambasády se v prvním roce odhadují na 27,5 milionu korun bez započtení nákladů na ochranu, v dalších letech by se měly snížit.

Česko rozhodlo o otevření zastupitelského úřadu v Mali v letošním roce, fungovat začne v lednu. Ambasáda v Bamaku by měla podpořit úsilí o stabilizaci a zajištění bezpečnosti této africké země, ke kterému přispívají čeští vojáci působící v misích Evropské unie a OSN. Do budoucna by ambasáda měla přispět také k posílení rozvojové a humanitární pomoci i ekonomické spolupráce a mohla by se stát hlavním bodem české diplomacie pro region Sahelu, tedy jižního okraje Sahary.

Ambasádu by měl v první fázi vést chargé d'affaires, v polovině roku 2020 by česká diplomacie měla posoudit činnost zastupitelského úřadu a případně povýšit zastoupení na úroveň velvyslance. V takovém případě by Ambasáda převzala působnost pro celý region zvaný G5 Sahel, do nějž patří Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Čad a Niger. Ve všech těchto zemích má nyní Česko pouze honorární konzuláty.

Náklady na provoz ambasády v prvním roce vyčíslilo ministerstvo zahraničí na 27,5 milionu korun, což je ovlivněno i jednorázovými náklady na pořízení pancéřovaného vozidla. V dalších letech diplomacie počítá s náklady 15,36 milionu korun ročně. Kromě toho bude vzhledem k bezpečnostní situaci v Mali nutné zajistit ochranu ambasády, náklady na ni diplomacie vyčíslila na 7,5 milionu korun ročně. Tato částka bude uvolněna z rozpočtu ministerstva vnitra.