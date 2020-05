Tripartita projednávala návrhy k oživení ekonomiky

O stavu české ekonomiky a opatřeních k jejímu oživení jednalo v pondělí předsednictvo tripartity. Konkrétní návrhy však neschvalovalo. Debatovalo například o kurzarbeitu, situaci pendlerů či hygienických pravidlech pro firmy, které obnovují provoz. Po jednání to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odboráři a zaměstnavatelé si stěžovali na to, že s nimi kabinet opatření před jejich přijetím neprojednával. Žádají návrhy předem, chtějí se na přípravě kroků podílet.

"Témata jsme dnes spíš identifikovali. Nikdo neměl konkrétní podklady. Materiály se chystají bezprostředně pro jednání vlády. Není prostor pro projednávání problematických věcí. Proto se opatření často mění," uvedl Středula.

Odboráři a zaměstnavatelé požadují například návrh další podpory kurzarbeitu. Nynější kurzarbeitový program Antivirus obsahuje zatím dva druhy příspěvků na náhrady mezd ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru. K těmto režimům A a B by mohl přibýt i model C. Jeho podoba ale zatím jasná není. Podle dřívějších vyjádření vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) měl přitom začít fungovat od května. "Návrh režimu C nedostal nikdo ze sociálních partnerů (odbory a zaměstnavatelé). Máme ho přislíbený," řekl předák ČMKOS.

Antivirus pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu do konce května. Zaměstnavatelé žádají prodloužení do konce srpna. Podle oborů by úřady měly z programu poskytovat firmám zálohy, ne až dodatečně příspěvek na vyplacené náhrady mezd.

Propouštění z firem

Debata se podle Středuly dotkla i hromadného propouštění na pražském letišti, vydání hygienických doporučení pro firmy či situace přeshraničních pracovníků. Takzvané pendlery například z Polska má i řada českých firem. Shoda nepanuje na případném odkladu sociálních odvodů zaměstnavatelů.

Předsednictvo tripartity tvoří premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), předák ČMKOS Středula a šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Na jednání nechybí sekretář rady. Bývají na něm i čtyři stálí hosté - dva za odbory a dva za zaměstnavatele. Pondělního jednání se účastnili také ministři průmyslu Karel Havlíček (za ANO) a vnitra Jan Hamáček (ČSSD), ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a epidemiolog Roman Prymula.

Naposledy se předsednictvo tripartity sešlo v polovině března. Celá rada hospodářské a sociální dohody, kterou tvoří členové vlády, odboráři a zaměstnavatelé, nezasedala od poloviny loňského listopadu. Sejít se měla 2. března. Kvůli potvrzení koronavirové nákazy v Česku se ale jednání přesunulo na polovinu března. Nakonec se zrušilo. Svaz průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS v dubnu žádaly dopisem premiéra, aby znovu svolal tripartitní jednání. Stěžovaly si na to, že s nimi vláda nejedná o opatřeních k obnově české ekonomiky, na nichž by se chtěly podílet. Další jednání by se mělo konat 25. května.