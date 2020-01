Trojice českých turistů uvázla v rakouských Alpách

Tři čeští vyznavači horské turistiky se v sobotu večer dostali do potíží u vrcholu Hochschwab na severovýchodě rakouské spolkové země Štýrsko. Dva muže se záchranářům podařilo dostat do bezpečí nezraněné, jen podchlazené. Žena ale utrpěla při pádu do několikasetmetrové hloubky těžká zranění a musela být přepravena do nemocnice. Informovala o tom v sobotu agentura APA.

Podle jejího upřesnění byla policie v obci Thörl kolem 17.30 telefonicky informována, že se někdo zřítil v oblasti hory Hochschwab. Pomocí nouzové aplikace se podařilo lokalizovat volajícího, telefonický kontakt už ale nebyl navázán. Do pátrací akce bylo vysláno přes dvacet horských záchranářů a záchranářský i policejní vrtulník.

Dva muže ve věku 30 a 31 let se podařilo posádce záchranného vrtulníku poměrně brzy lokalizovat, stáli ve sněžnicích na příkrém a zledovatělém místě. Záchranáři je dopravili k místu přistání vrtulníku a ten je přepravil do nemocnice ve městě Bruck an der Mur.

Jedenatřicetiletou společnici obou mužů objevili záchranáři o dvě hodiny později asi tři sta metrů níže než její přátele. Po poskytnutí první pomoci a ošetření byla žena vrtulníkem přepravena do nemocnice ve Štýrském Hradci.