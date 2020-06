Týrání zvířat musíme trestat razantněji, říká Jiří Pospíšil

Tresty za týrání zvířat a za provozování množíren budou přísnější. Přibude nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život, za který budou moci soudy ukládat v krajním případě až desetileté vězení. Zavádí to novela trestního zákoníku, která nabyla účinnosti 1. června 2020 a kterou dlouhodobě prosazoval bývalý předseda TOP 09, europoslanec Jiří Pospíšil.

Proč TOP 09 tuto novela iniciovala?

Dnes a denně čteme o týrání zvířat. Bohužel případy stále narůstají a zvyšuje se agresivita jednání se zvířaty. Dále se zde rozmáhá fenomén množíren domácích mazlíčků, kdy se štěňata a koťata ve velkém množství pašují na Západ. Končící právní úprava se ukazovala jako nedostatečná, a proto jsme navrhli zpřísnění pravidel.

Proč podle vás byla dosavadní úprava v trestním zákoníku nedostatečná?

Byla nedostatečná, protože ročně zde máme stovky případů nevhodného chování lidí vůči zvířatům, ale v zásadě nikdo nebyl odsouzen za trestný čin týraní zvířete tak, aby si šel sednout do vězení. Většina případů končila buď peněžitou pokutou v rámci správního řízení, nebo pokud to již řešil soud, pachatel dostal pouhou podmínku. Tedy jakousi výstrahu. Pokud si někdo šel sednout do vězení, muselo se jednat o opakovanou trestnou činnost. V podstatě platilo, že za samotné týrání zvířat pachatel nikdy nešel do vězení. Trestní právo tak neplnilo represivní funkci a neodrazovalo pachatele od týrání.

Proč trvalo tak dlouho připravit tuto novelu?

Nebylo vůbec jednoduché přesvědčit zákonodárce, zvláště v Poslanecké sněmovně, že současná právní úprava je nedostatečná a že je tresty třeba výrazně zpřísnit. Někteří poslanci demagogicky tvrdili, že náš návrh povede k tomu, že zvířata budou více chráněna než lidé. To není pravda. Jsem rád, že většina poslanců nakonec pochopila, že týrání a pašování zvířat ani množírny nepatří do okrajové trestné činnosti. Podle mezinárodních odhadů se totiž jedná o třetí nejvýnosnější trestnou činnost. I proto je třeba tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost.

Co novela obsahuje?

V první řadě novela zpřísňuje tresty, protože dosud to vypadalo tak, že pachatel dostal podmínku. Nyní hrozí za závažné týraní zvířat až šest let vězení. Mimo jiné dále přibude nový trestný čin chov zvířat v nevhodných podmínkách ohrožujících jejich život. Toto se týká především množíren.

Proč je potřeba množírny takto definovat?

V množírnách je se zvířaty zacházeno velmi nevhodně. Navíc ve velkém množství. Často jde i o sto fen, které jsou zavřené v klecích v otřesných podmínkách. Takové nevhodné chování sice nemá formu fyzického týrání, ale zvířata jsou vykořisťována. Ve finále je to minimálně stejně nebezpečné, jako když má někdo jednoho psa a fyzicky ho týrá. Proto to bylo třeba do zákona doplnit. Je týráno větší množství zvířat. Sice méně intenzivně, ale permanentně.

V českých množírnách se bohužel stále rodí mnoho štěňat a koťat. Je tomu tak?

Bohužel ano a je třeba s tím bojovat. Fenoménem dnešní doby je pořizování domácích mazlíčků. Každý samozřejmě přemýšlíme, jak ušetřit. Bohužel se stalo zvykem, že si lidé chtějí pořídit čistokrevná psí plemena za co možná nejnižší cenu. Lidé se nepřesvědčují, z jakého chovu pes pochází, ale stačí jim, že je "čistokrevný" a nejlevnější. Člověk, který si takto psa koupí, si může být téměř jistý, že má psa z množírny.

Prosím, kupujte si své mazlíčky od osvědčených chovatelů, ne od lidí z anonymních inzerátů. Pokud chtějí lidé ušetřit a nepodporovat množírny, mají možnost vzít si pejska z útulku. Ačkoliv to takhle dělá čím dál více lidí, pouhá osvěta nestačí a množírny je třeba právně postihovat.

Byl jsem svědkem případu, kdy byl dotyčný odsouzen za týrání zvířete - dostal podmínku. Soudu se vysmál a druhý den si opatřil zvíře. To je přece zcela absurdní situace. Stejně jako když pod vlivem alkoholu způsobím nehodu a ublížím někomu na zdraví. Budu odsouzen a dostanu zákaz řízení. Podobná logika by měla platit i pro týraní zvířat a dotyčný by nadále neměl mít možnost si zvíře opatřit.

Máte tedy pocit, že touto novelou se situace vyřeší?

Nikoli, je třeba, aby nyní na základě této novely mnohem razantněji postupovali policisté a státní zástupci. Aby celou věc nebagatelizovali a jednání, která má trestněprávní charakter neposílali do správních řízení přestupkových komisí obcí a měst. Zde dotyčný totiž dostane pouze několikatisícovou pokutu a v týrání pokračuje dále. Je třeba, aby pachatelé viděli, že pokud se takto krutě budou ke zvířatům chovat, dostanou adekvátní trest. Policie musí být činná.

Jsou týrání a množírny hlavním problémem?

Problémů spojených se zvířaty je řada. V Parlamentu řešíme otázku "doby klecové". Jsem přesvědčen, že bychom měli zcela zakázat tuto nelidskou formu chování hospodářských zvířat. Slepice či jiné zvíře prožije v kleci strašný život ve stresu. Myslím si, že by životní podmínky pro tato zvířata měly být alespoň trochu přijatelné. Zákaz klecového chovu je jednou z věcí, kterou bychom chtěli na evropské úrovni i České republice prosadit.

Jsou zde i další problémy. Ty se týkají například chovu šelem. Osobně se domnívám - a vycházím z konkrétních případů -, že se lidé často chovají lehkomyslně, když si pořídí mládě tygra nebo lva bez povolení. Bohužel lze u nás tyto šelmy získat bez povolení a téměř okamžitě. To zvíře je pak ale rukojmím svého majitele, který podcení náročnost chovu takovéto šelmy. Zvíře tak v zásadě prožije strastiplný život. Takovéto chování považuji za týrání a je třeba to řešit.

Problematika zacházení se zvířaty se netýká jen domácích mazlíčků nebo exotických šelem. Jak je to například u hospodářských zvířat?

Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se k hospodářským zvířatům chováme. Zlepšit jejich životní standard a řešit i problematiku jejich převozu. Nedávno se potopila loď, která do severní Afriky převážela několik tisíc ovcí. Všechny uhynuly. Je velmi tragické, jak se ke zvířatům chováme. Měli bychom se pokusit odstranit strasti několikadenních transportů zvířat na jatka. Když už tedy jíme maso, tak bychom měli udělat vše pro to, aby zvířata netrpěla. Osobně se přikláním k zákazu vývozu zvířat mimo Evropskou unii, protože během dlouhých převozů zvířata velmi trpí.