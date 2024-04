U jezera Most bude stát v době Olympijského festivalu kopie Eiffelovy věže

U jezera Most bude stát v době Olympijského festivalu kopie Eiffelovy věže. Čtrnáctimetrovou stavbu vyrobí odborníci kompletně 3D tiskem z recyklovaného materiálu. Olympijský festival se u vodní plochy, která vznikla zatopením hnědouhelné těžební jámy, uskuteční v době konání her v Paříži, tedy od 26. července do 11. srpna. O umístění věže u jezera dnes ČTK informovala společnost ASPEN.PR.

Věž bude vážit 1,36 tuny. Kompletně ji vyvinula a staví pro Český olympijský výbor česká firma 3DDen. Kopie vzniká v Horních Počernicích. "Celý proces bude trvat téměř tři měsíce a bude při něm třeba vyrobit a zkompletovat zhruba 1500 kusů vytištěných komponent. Já však mám rád výzvy, a proto jsem na nabídku ke stavbě takového monumentu kývl," uvedl zakladatel společnosti Jan Hřebabecký. Recyklovaný materiál pochází z plastového odpadu vyloveného z oceánu.

Na festivalu si budou moci zájemci vyzkoušet 50 sportů, což je nejvyšší číslo v historii jejich pořádání. U jezera vznikne stanové městečko, na vodě postaví město nové molo v podobě olympijských kruhů. "Těšíme se na společné fandění českým sportovcům, neboť po dlouhé době budou olympijské hry ve stejném časovém pásmu. Poprvé budeme mít i olympijský kemp pro fanoušky a věříme, že si návštěvníci užijí nejen celý den na Olympijském festivalu, ale i usínání v blízkosti naší verze Eiffelovky. Bude to náš Most do Paříže," uvedla ředitelka projektů Českého olympijského výboru Naďa Černá.

Fungovat bude v areálu také olympijský dům a zóna pro fanoušky, kde budou sledovat přímé přenosy ze zahájení a ukončení her i jednotlivé závody. Areál bude otevřený denně od 09:00 do 19:00, v pátek a sobotu do 21:00.

V Mostě stráví světový svátek sportu mimo jiné dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, druhým ambasadorem akce je někdejší úspěšný skifař Ondřej Synek.