U letních zkoušek nad 10 lidí bude test na covid, u maturitních testů ne

Středoškoláci, kteří v červenci půjdou k mimořádnému termínu maturitních testů, nebudou muset u zkoušky předkládat negativní test na covid-19, potvrzení o očkování ani o prodělané nákaze. U dalších zkoušek nebudou mít tuto povinnost při počtu do deseti lidí. Pokud se jich sejde víc, budou muset některé z potvrzení předložit. Naopak bez omezení počtu nebude v létě povinnost testování pro žáky při praktické výuce. Vyplývá to z informací, které ve středu ministerstvo školství zaslalo do škol. Povinné plošné testování ve školách s koncem školního roku dnes skončilo.

Mimořádný termín maturitních testů bude 7. až 9. července. Zúčastnit se ho budou moct žáci, kteří byli při řádném termínu zkoušek v květnu nemocní či v karanténě, i ti, kteří v květnu test nezvládli. K jarnímu termínu maturit se podle Cermatu přihlásilo 72 751 studentů, v květnu dělalo zkoušku poprvé 68 613 z nich a z toho 7708 neuspělo. Podmínkou připuštění k testům bylo předložení potvrzení o negativním testu na covid-19, očkování proti této nemoci nebo jejím prodělání. Testování před maturitami musely zajistit střední školy, pokud o to studenti projevili zájem.

Podle informací ministerstva školství bude v létě podmínka testu na covid-19, případně dokladu o očkování či prodělané nemoci platit ve školách v případě konání některých zkoušek při počtu více než deseti účastníků. Týkat se to může třeba přijímacích, maturitních, komisionálních nebo závěrečných zkoušek. Výjimkou bude červencový mimořádný termín státních maturitních testů. "U mimořádného termínu společné části maturitní zkoušky 7. až 9. července není povinnost dokládání testování vyžadována ani při počtu vyšším než deset osob," uvedlo ministerstvo. Ústní zkoušky maturit se mohou konat do 23. července, praktické zkoušky maturantů do 27. srpna a učňů do 31. srpna.

Při vzdělávání ve školách povinnost testování pro žáky ani zaměstnance platit nebude. "Typicky tedy v případě praktického vyučování na středních školách konaného v prázdninových měsících," napsalo ministerstvo. Praktická výuka může letos i po ukončení školního roku pokračovat až do konce srpna. Ministerstvo školství o tom na jaře rozhodlo kvůli tomu, že školy byly v důsledku opatření proti covidu-19 zavřené a v některých oborech nebylo praktické vyučování na dálku možné.

Pro případ zkoušek, ke kterým žák bude potřebovat test na covid-19, budou mít školy opět povinnost mu ho poskytnout. Platit to podle ministerstva školství nebude pro přijímací zkoušky, ke kterým si uchazeči budou muset test zajistit sami. Školy mohou využít svých zbývajících zásob testovacích sad. Pokud jich nebudou mít dost, budou o ně moct požádat Národní pedagogický institut. Jestliže se rozhodnou využít PCR testů, ministerstvo jim je za dobu prázdnin neproplatí. Příspěvek 200 korun za PCR test bude dávat zpětně jen za PCR testy uskutečněné do 30. června.