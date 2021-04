U náplavky v pražském Podskalí by mohl být heliport pro záchrannou službu

U náplavky v pražském Podskalí by mohl na pontonu vzniknout heliport pro záchrannou službu. Odtud by záchranáři vozili pacienty do Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) na Karlově náměstí. Vrtulníky nyní přistávají v parku na Palackého náměstí, což je podle nemocnice nevyhovující místo. Magistrát začal zjišťovat, za jakých podmínek by mohl ponton vzniknout, náklady se předběžně odhadují na deset milionů korun. Řekli to pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a ředitel VFN David Feltl. Vznik přistávacího místa podporuje rovněž radnice Prahy 2.

"Jsme si vědomi výlučnosti a rekreačního charakteru náplavky. Zároveň chápeme nemocnici, že potřebuje problém s přistáním vrtulníku nějak řešit," řekl Chabr.

VFN nemá ve svém areálu heliport ani prostor, kde by mohl vzniknout. Vrtulníky, které převážejí pacienty do nemocnice, přistávají v Zítkových sadech u Palackého náměstí. Tam se ale občas konají trhy či jiné akce. "Heliport by mohl být v Podskalí v místech, kde je železniční most. Hlásíme se k tomu, že ho budeme provozovat," řekl Feltl. Podle ředitele by sanitka s pacientem dojela od heliportu do nemocnice asi za tři minuty. Přistávací místo by podle Feltla mohl v případě zájmu využívat i Ústav pro péči o matku a dítě v nedalekém Podolí. Nemocnice by byla ráda, kdyby stavba začala ještě letos.

Vrtulníky nyní přistávají v Zítkových sadech u výstupu ze stanice metra Palackého náměstí. To považuje Praha 2 z bezpečnostních důvodů za nevhodné. "Záměr vybudování heliportu v Podskalí považujeme za vhodnou variantu. Heliport podporujeme i proto, že nebude určen pro komerční využití," uvedl radní Prahy 2 Michal Zuna.

Město nyní prověřuje projekt a to, zda a za jakých podmínek by bylo uchycení pontonu proveditelné. "Rozhodnutí by mohlo padnout za dva měsíce. Pokud bude záměr schválen, začneme shánět razítka. Otázka bude, co na to řeknou třeba památkáři. Povodí Vltavy s tím, podle mých informací, nemá problém," řekl Chabr.

Ponton by sloužil výlučně pro přistání záchranářského vrtulníku a nebylo by možné jej využít pro soukromé helikoptéry a lety. V době, kdy by nebyl očekáván přílet s pacientem, sloužil by ponton obyvatelům metropole. Pokud by byl hlášen přílet, městská policie by prostor vyklidila a po odletu vrtulníku zase pustila lidi zpět na ponton.