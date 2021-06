U soudu v Plzni se matka zpovídá z těžkého ublížení pětiměsíčnímu synovi

Z těžkého ublížení na zdraví se v úterý začala u Krajského soudu v Plzni zpovídat pětadvacetiletá žena. Podle obžaloby loni v srpnu v azylovém domě v Rokycanech vzala svého pětiměsíčního syna do náruče a se značnou intenzitou ho nejméně dvakrát udeřila hlavou o zeď.

Kojenec utrpěl těžké poranění mozku, oslepl na obě oči a podle znalce si ponese zřejmě celoživotní mentální i pohybové následky. Žena, která je nyní ve vysokém stupni těhotenství, porodila už tři děti. O žádné z nich se nestará. U soudu odmítla, že by loni miminku ublížila úmyslně. Řekla, že ho vzala z postýlky, zamotala se jí hlava a spadla s ním na zem. Pokud ji soud uzná vinnou ze žalovaného skutku, hrozí jí až dvanáctileté vězení.

Chlapec se ženě narodil loni na začátku března, v srpnu se dostal do nemocnice s těžkými zraněními. Podle lékařské zprávy měl tříštivou zlomeninu týlní kosti, tříštivou zlomeninu temenní kosti a puklinu levé temenní kosti, mnohočetná rozsáhlá pohmoždění v oblasti mozku a další zranění, oboustrannou ztrátu zraku a přechodné ochrnutí levé poloviny těla. Ke komplikacím se přidal problém s hromaděním mozkomíšního moku v lebce či epilepsie. Podstoupil už několik operací, v současné době je v péči pěstounky. Nejstarší dítě obžalované ženy je podle jejích slov u náhradní rodiny na Slovensku, dva a půl roku starou dceru svěřil soud do péče jejímu otci na Rokycansku. Začátkem srpna by měla žena porodit další dítě svému současnému příteli.

U soudu odmítla obžalobu. "Není to pravda, nebylo to tak, jak tady zaznělo. Došlo k tomu tak (ke zranění dítěte), že jsem s ním nechtěně spadla. V životě bych mu neublížila," řekla u soudu. K lékaři šla s dítětem čtyři až pět dní po pádu, když se jí zdálo, že byl chlapec ospalejší, hodně plakal a reagoval jinak. V předchozí výpovědi na policii ale uvedla, že si se synem v náručí sedala na postel, neudržela rovnováhu a nechtěně ho uhodila hlavou o zeď. Ještě jednou předtím prý také spadl na zem z gauče.

Soudní znalec z oboru lékařství v úterý v jednací síni popsal zranění dítěte. Podle něj kojenec utrpěl těžké, život ohrožující vícečetná zranění, jejichž charakter vypovídá o opakovaném fyzickém násilí způsobeném druhou osobou. Bude doživotně handicapovaný. Podle zprávy o současném stavu má dítě doživotně zavedený katétr, který odvádí mozkomíšní mok z lebky do břicha, kde se vstřebává, je opožděné ve vývoji. Zdá se, že nyní vidí, ale není jasné, jak dobře. V 15 měsících nesedí, neleze, nechodí, jen se plazí a přetáčí se.

Svědci, otec dítěte i uklízečka z azylového domu popsali, že loni na chlapci zpozorovali známky zranění. Muž si všiml modřiny na uchu a krve uvnitř ucha, žena krve v oku a velké souvislé modřiny přes polovinu hlavy a spánku. Matka šla s dítětem k lékaři až po několika dnech. Pediatr ji ihned poslal do nemocnice v Rokycanech a odtud miminko vzápětí převezli do plzeňské fakultní nemocnice.