Uber plánuje do konce roku expanzi do dalších měst v ČR

Společnost Uber poskytující alternativní taxislužby do konce roku plánuje rozšířit své služby do dalších tří až pěti českých měst. O jaká města půjde, by měl Uber oznámit do dvou týdnů. Novinářům to na dnešní tiskové konferenci k desátému výročí působení Uberu v Česku řekl manažer Uberu pro ČR Štěpán Šindelář.

Uber se v Česku podle Šindeláře v posledních letech soustředil hlavně na Prahu a na začátky služby Uber Airport ve spolupráci s pražským Letištěm Václava Havla. "V posledním roce jsme se postarali o to, aby všechno fungovalo tak, jak má, a teď už se můžeme soustředit na další věci a expanze je jedna z nich," řekl Šindelář. Konkrétní města a plán zatím představit nechtěl.

Český trh je podle Šindeláře specifický ve větší poptávce po prémiových službách. "Asi třetina služeb Uberu nabízených v ČR jsou nadstandardní," uvedl. Na oslavu desátého výročí proto firma nabídne veřejnosti od pátečního odpoledne do neděle jízdy dvěma limuzínami. V následujících dnech Uber představí ještě jednu novou službu pro cestující. Detaily k této službě Šindelář také neuvedl.

V dalších týdnech plánuje Uber v Česku rovněž začít testovat vozidla s vodíkovým pohonem. "Zatím jich nebude tolik, ale chceme jich ve spolupráci s jednou automobilkou na platformu několik dostat a otestovat," řekl Šindelář.

Spolupráci s pražským letištěm Šindelář hodnotí pozitivně. Ve dnech cestovních špiček podle něj cesty na letiště tvoří i více než 20 procent všech jízd, které řidiči Uberu podniknou v Praze. V prvních měsících spolupráce s letištěm Uber odbavil téměř dvojnásobek jízd než předchozí provozovatel oficiální taxi služby letiště, uvedla společnost v tiskové zprávě.

Uber je provozovatel alternativní taxislužby s centrálou ve Spojených státech. V Praze začal působit v roce 2014, v roce 2020 začal nabízet své služby v Brně a v roce 2021 také v Ostravě a v Plzni. Za deset let působení v ČR platformu Uber využilo podle dat firmy více než 23.000 řidičů, kteří přepravili 4,6 milionu pasažérů. Nejvytíženější jsou pátky a soboty večer. Průměrná jízda trvá přibližně 16 minut.

Kromě Uberu působí v Česku i další podobné služby, jako je estonský Bolt nebo česká aplikace Liftago.

Uber měl za loňský rok hrubý zisk 14,8 miliardy dolarů, v přepočtu více než 331 miliard korun, o rok dříve to bylo 12,2 miliardy dolarů. Tržby zvýšil téměř o 17 procent na 37,3 miliardy dolarů, tedy více než 835 miliard korun.