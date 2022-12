Uděláme vše pro dojednání balíčků o energiích i pomoci Ukrajině, řekl Fiala

Uděláme vše pro to, abychom do úspěšného konce dovedli jednání o energetickém balíčku i toho, který se týká pomoci Ukrajině. Před začátkem summitu Evropské unie to ve čtvrtek řekl český premiér Petr Fiala. Dodal, že jednání nejsou jednoduchá.

"My se snažíme doladit některé věci, které jsou ještě otevřené. Já jsem i v průběhu pozdního večera i teď ráno vedl, a vedu, jednání, abychom dovedli do konce otázku toho balíčku, který se týká i pomoci Ukrajině a hlavně v těch dalších hodinách a dnech energetického balíčku, který by pomohl řešit ceny energií v České republice a v Evropě, a to nejen krátkodobě ale i dlouhodobě," uvedl Fiala. "Nebudu tajit, že ta jednání jednoduchá nejsou, ale uděláme vše pro to, abychom je dovedli do úspěšného konce," dodal.

Lídři EU se ve čtvrtek budou na summitu v Bruselu bavit o omezení cen energií či reformě energetického trhu. Diplomaté čekají nejdelší diskuze právě okolo tématu energetiky a souvisejících otázek. Omezení cen plynu je jedním z posledních témat, u nějž by Česko chtělo za svého předsednictví přivést evropské země k dohodě. Někteří představitelé unijních zemí chtějí o této sporné věci, v níž by mohla přinést průlom ministerská schůzka příští pondělí, hovořit i ve čtvrtek.

Hlavy zemí EU čeká také mimo jiné debata o podpoře Ukrajiny. Polsko ve středu večer odmítlo podpořit dohody o uvolnění makroekonomické pomoci 18 miliard eur (437 miliard korun), které by měly Kyjevu začít chodit v pravidelných intervalech od ledna, a globální patnáctiprocentní dani pro velké nadnárodní firmy. Uvedl to server Politico, podle kterého Polsko odmítá podpořit dohodu kvůli obavám ze zákona o minimální dani z příjmu právnických osob. Dohodu předtím dlouhodobě blokovalo Maďarsko, které stáhlo veto při souběžném jednání o svých penězích z unijních fondů.

Fialu ve čtvrtek ještě před summitem čeká setkání s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a šéfem polské vlády Mateuszem Morawieckým. Všichni jsou členy evropské strany Evropští konzervativci a reformisté (ECR), které Meloniová předsedá.