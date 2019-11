Ukrajina chce vybudovat novou železnici směr Praha

Ukrajinské státní dráhy Ukrzaliznycja plánují do roka vybudovat trať o evropském rozchodu, která by zajistila spojení rychlíky ze Lvova s Krakovem, Prahou a Vídní. Uvedl to šéf drah Jevhen Kravcov. Ukrajinská železnice je v důsledku dědictví po ruském impériu a Sovětském svazu až na jedinou výjimku širokorozchodná.

Kravcov přislíbil, že po nové trati, která má vést k hranici s Polskem, bude možné ze Lvova do Krakova dojet za 3,5 hodiny. Ze Lvova by měly vyjíždět i další přímé spoje do evropských měst, včetně Prahy.

"Dříve jsem to schválně nerozhlašoval, ale přesvědčil jsem se, že projekt, který je zatím jen na papíře, se může stát reálným. Za rok můžeme postavit evropskou trať od hranic na (lvovské) nádraží Sknyliv," uvedl Kravcov podle agentury Unian. "Tedy za rok Ukrajinci mohou získat přímé a rychlé spojení ze Lvova do Krakova, Prahy, Vídně," dodal.

Nádraží Sknyliv (psáno také Sknilov) bylo vybráno proto, že leží nedaleko od lvovského letiště, autobusového nádraží a od hlavního nádraží, které se tak vyhne přetížení.

"Bude to největší infrastrukturní projekt na západě Ukrajiny. Pro dráhy je naprosto reálný a bude mít mimořádný sociální efekt," předpověděl šéf drah.

Unian poznamenal, že vzhledem k různému rozchodu tratí v Evropské unii a na Ukrajině je u přímých vlaků nezbytné používat speciální vagony, u kterých se na hranicích mění podvozek. Jediná trať podle evropských norem od loňska spojuje město Mukačevo na západě Ukrajiny s Budapeští, od letoška pak i s Košicemi. Podle slovenských drah mají tyto spoje navazovat na vlaky z Česka.