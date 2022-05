Ukrajinské děti by podle zkušeností učitelů už potřebovaly přejít k běžné výuce

Ukrajinské děti by podle zkušeností učitelů už potřebovaly přejít z adaptačních skupin k běžné výuce ve školách, usnadnila by se tak jejich integrace. Zejména malé děti v adaptačních skupinách nemají motivaci učit se česky. Vyplynulo to ze čtvrteční konference v piaristické koleji v Benešově, kterou pro pedagogy a zřizovatele škol na Benešovsku uspořádala obecně prospěšná společnost Posázaví.

Děti ukrajinských běženců si v adaptačních skupinách zvykají na pobyt v jiné zemi a osvojují si český jazyk. Konkrétně v Benešově se v dubnu otevřela tato skupina v domě dětí a mládeže. Zapsalo se do ní asi 60 dětí, denně jich dochází kolem 40.

"Zkušenost po měsíci a půl fungování je ta, že by děti už měly nastoupit do školy, že by se spíš integrovaly rychleji a snáz, kdyby se zařadily do školních kolektivů," řekla novinářům Helena Šešinová za Posázaví.

Podle ní je vidět, že by děti už potřebovaly řád. Ve skupině jich je hodně a mluví spolu mateřštinou, přestože tam dochází lektor češtiny. Novému jazyku se podle Šešinové ochotněji učí větší děti, malým se do toho moc nechce. "Větší děti mají motivaci, protože vědí, že tady zůstanou déle a že půjdou do školy, ale malé děti motivaci nemají," dodala Šešinová.

Část ukrajinských dětí už nyní do benešovských škol chodí, podle koordinátorky místního akčního plánu Jany Čechové jde ale většinou o jednotlivce. Adaptační slupina v domě dětí a mládeže bude fungovat až do začátku prázdnin. V létě chce město pořádat pro ukrajinské děti příměstské tábory a shání na to dotaci. Cílem je mimo jiné to, aby jejich rodiče mohli pracovat.

Kolik ukrajinských dětí na podzim nastoupí do škol a jak to benešovská zařízení zvládnou, je otázkou. Podle Čechové by se při současných počtech měly děti uprchlíků do benešovských škol vejít. Není ale jasné, kolik se jich reálně přihlásí a jak se bude situace dál vyvíjet. Nyní je na území obce s rozšířenou působností hlášeno 2022 Ukrajinců, z toho téměř 1200 dospělých a více než 800 dětí. Nejsilnější skupinu tvoří děti od šesti do 15 let, kterých je 433.