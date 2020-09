Umělecké školy se bojí, že se děti kvůli koronaviru budou odhlašovat z výuky

Zástupci základních uměleckých škol (ZUŠ) se obávají, aby opatření proti koronaviru nevedla k odhlašování dětí z výuky, řekl výkonný ředitel Asociace ZUŠ Tomáš Kolafa. Řada rodičů podle něj zvažuje, za jakých podmínek nyní bude dítě do školy pravidelně posílat. Bojí se komplikací v práci kvůli možné karanténě nebo onemocnění prarodičů, kteří dosud potomka na výuku vodili. Pokles zájmu o výuku v novém školním roce podle Kolafy zatím ZUŠ nezaznamenaly. Pokud by nastal, mohl by podle něj vést k omezení výuky některých škol.

Provoz ZUŠ se v nadcházejícím školním roce nebude výrazně lišit od fungování běžných škol. Řídit se budou doporučeními k ochraně proti koronaviru od ministerstva školství a hygieniků. Konkrétní opatření budou záležet hlavně na ředitelích škol. Většina jich zřejmě zakáže rodičům vstupovat do budovy školy a nařídí častější větrání a používání dezinfekce, uvedl Kolafa. "Zájem všech ředitelů je ten, aby škola co nejvíce fungovala a ochránila děti i rodiče," řekl. Jak opatření proti koronaviru v ZUŠ fungují, bude podle něj asociace zjišťovat asi příští týden.

Podle Kolafy by měl stát ZUŠ více podporovat, aby do nich děti chodily. Kdyby je rodiče kvůli šíření koronaviru začali odhlašovat, musely by podle něj některé školy omezit počet učitelů, což by negativně ovlivnilo nabídku výuky.

"Problém je podle mého názoru v tom, že rodičům způsobuje obrovský stres ten fakt, že když dítě projevuje známky virového onemocnění a přijde do školy, tak škola je povinná kontaktovat zákonné zástupce. A rodiče mají ohromný stres z toho, že se třeba opravdu nemůžou z práce uvolnit," řekl. Někteří zase podle něj řeší, kdo dítě do ZUŠ doprovodí, když to dosud měli na starosti prarodiče, kteří to nyní kvůli obavám z onemocnění dělat nebudou.

Školy jsou připravené učit i na dálku

Při výskytu nákazy a případném uzavření školy jsou podle Kolafy ZUŠ připravené přejít na výuku na dálku. Podle novely školského zákona by ji musely poskytovat povinně, pro žáky by účast na distanční výuce byla dobrovolná. "Doufáme, že vždycky zavření bude jen krátkodobé na určitou dobu a pak se zase pojede dál," uvedl Kolafa. "Škola by neměla být zavřená půl roku, to by bylo likvidační," řekl. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) již dříve uvedl, že na rozdíl od jara by se školy už dlouhodobě zavírat neměly.

ZUŠ podle Kolafy předpokládají, že děti budou na případnou výuku na dálku vybaveny z peněz, které na dokoupení počítačů pro žáky z chudších rodin dostanou základní školy. Stát jim na to v říjnu pošle 1,3 miliardy korun. Peníze mají využít do konce prosince. Co se týče učitelů ZUŠ, na jaře se podle Kolafy ukázalo, že s výukou on-line by z jejich strany neměly být potíže.

Podle statistik ministerstva školství fungovalo v minulém školním roce v Česku 498 základních uměleckých škol. Chodilo do nich 254 314 dětí, které učilo 12 178 pedagogů. ZUŠ nabízejí čtyři základní obory, a to hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický.