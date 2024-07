Univerzita obrany v Brně za účasti prezidenta slavnostně vyřadila absolventy

Univerzita obrany dnes na náměstí Svobody v Brně za účasti prezidenta Petra Pavla slavnostně vyřadila dvě stovky svých letošních absolventů. Akci zahájil tradiční přelet formace vrtulníků nad centrem Brna, na závěr proletěly nad městem stíhací letouny JAS-39 Gripen. Ceremoniálu se zúčastnili i představitelé ministerstva obrany, zástupci armády, univerzity, představitelé státní správy či místní samosprávy.

Pavel uvedl, že je to poprvé, kdy se prezident republiky účastní vyřazení absolventů Univerzity obrany nebo i jakékoliv jiné vysoké školy. A protože je zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil, považuje to za naprosto přirozené. "Do praxe vstupujete v době, která rozhodně není jednoduchá a zřejmě ani jednoduchá nebude, protože mezinárodní situace se spíše zhoršuje než zlepšuje. Proto existence armád, a dobře připravených armád schopných bránit způsob našeho života, který chceme žít, je naprosto nezbytná," řekl Pavel vojákům.

Uvedl, že vidíme rostoucí agresivitu systémů, které s námi nejsou hodnotově kompatibilní. "Vidíme nové soupeření, které na rozdíl od toho předchozího mezi Východem a Západem má charakter globálního soupeření mezi systémy demokratickými na jedné straně a různými formami autoritářských režimů na straně druhé," uvedl prezident.

Absolventům popřál, aby jim dařilo. "A abyste se nikdy nemuseli dostat do stavu, kdy bude připravenost naší armády prověřována tím nejhorším možným způsobem, tedy bojem," řekl Pavel.

Všichni absolventi byli symbolicky vyřazeni prostřednictvím nejlepšího absolventa Fakulty vojenských technologií poručíka Daniela Popeláře. "S vědomostmi, které jsme zde získali a hodnotami, které vyznáváme, se zavazujeme plnit své povinnosti se ctí a odhodláním," řekl Popelář.

Nejlepší absolventi obdrželi věcné dary a finanční odměny. Součástí ceremoniálu byl i symbolický akt předání funkce rektora. Současné rektorce Zuzaně Kročové končí čtyřleté funkční období, jejím nástupcem se od 1. srpna stane Jan Farlík, který dosud vedl katedru protivzdušné obrany a byl proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj fakulty vojenských technologií.

Na závěr ceremoniálu zazněla česká hymna. Tradičně jej ukončil slavnostní pochod absolventů a přelet gripenů. Vrcholný okamžik v začínající kariéře vojenského profesionála potvrdili absolventi sborovým zvoláním "sloužíme vlasti" a vyhozením vojenských čepic do vzduchu.

Univerzita obrany primárně připravuje budoucí vysokoškolské profesionály pro Armádu ČR. Vznikla v roce 2004 splynutím tří institucí, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil. Má kolem 1600 studentů.