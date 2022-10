Úpravu povinností nezaměstnaných vůči úřadům práce vláda odmítla

Návrh poslanců opozičního hnutí ANO na úpravu povinností nezaměstnaných lidí vedených na úřadech práce s cílem omezit zneužívání podpor vláda Petra Fialy (ODS) na středečním zasedání odmítla. Podle schváleného záporného stanoviska by úprava přinesla bezdůvodné zpřísnění podmínek pro uchazeče o zaměstnání. Vyplývá to z výsledků zasedání vlády.

Novela předpokládá, že sjednání dohody o práci mimo pracovní poměr by nezaměstnaní museli úřadu práce oznamovat už před nástupem do této práce. Porušení oznamovacích povinností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání by nově bylo přestupkem, za který by hrozila až dvacetitisícová pokuta.

Uchazečům o zaměstnání by tak podle vlády hrozil dvojí trest. "Podle názoru vlády jsou důsledky porušení zákonných povinností pro uchazeče o zaměstnání již v současné době plně postačující vzhledem k tomu, že i jeho pouhé vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání je dostatečně odrazující od případného neplnění oznamovací povinnosti," stojí ve stanovisku, které dostanou zákonodárci.

Nyní mohou evidovaní nezaměstnaní ohlašovat všechny rozhodné změny do osmi dnů. V případě dohod o práci mimo pracovní poměr to podle předkladatelů novely umožňuje práci načerno. Stávají se případy, kdy uchazeči o zaměstnání při kontrolách u zaměstnavatelů překládají dohodu bez data s argumentem, že byla uzavřena právě toho dne, napsali v důvodové zprávě. Předloha by měla podle předkladatelů omezit zneužívání podpor v nezaměstnanosti a tím přinést úspory státnímu rozpočtu.

Vláda ale argumentuje tím, že v minulosti museli uchazeči o práci oznamovat nástup do zaměstnání předem, a tato povinnost byla zrušena kvůli problémům v praxi. Vyskytovaly se totiž případy, kdy tito lidé pracovat nezačali z důvodů na straně zaměstnavatele, a úřady práce je musely zařadit do evidence znovu.